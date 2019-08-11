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20:33 (мск), источник: Интерфакс

В Ленобласти мать пришла в полицию после жестких действий священника на крещении ребенка

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — В Ленинградской области родители пожаловались в полицию на действия священнослужителя во время крещения их ребенка, в результате которых малыш получил ссадины и ушибы.

Как сообщил «Интерфаксу» в воскресенье источник в правоохранительных органах, накануне в полицию Гатчинского района поступило заявление от местной жительницы о том, что в Мариенбургском покровском храме в Гатчине один из служителей храма жестоко обращался с ребенком при крещении.

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Собеседник агентства добавил, что сообщений из больницы по данному факту не поступало. В настоящее время материал проверки находится у участкового.

Официальным комментарием полиции агентство пока не располагает.

Между тем, по данным СМИ, речь идет об игумене Фотии (Василий Нечепоренко). На опубликованной в интернете видеозаписи он с силой несколько раз окунает ребенка в воду во время обряда крещения. Мать малыша безуспешно пытается забрать его из рук священнослужителя.

Как сообщает издание «Фонтанка», у ребенка после обряда остались ушибы и ссадины.

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