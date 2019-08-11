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19:28 (мск), источник: РИА Новости

Погибших сотрудников Саровского ядерного центра представили к госнаградам

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Погибшие при ЧП в Архангельской области сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) представлены к государственным наградам.

Об этом сообщила госкорпорация «Росатом» со ссылкой на выступление на телевидении Сарова директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова.

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее «Росатом» проинформировал о гибели пяти своих сотрудников. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.

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