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21:51 (мск), источник: РИА Новости

Боевики атаковали базу Хмеймим

ДАМАСК, 11 авг — РИА Новости. ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии отражает атаку беспилотных летательных аппаратов, передает гостелевидение Сирии.

Источник: РИА "Новости"

По информации телеканала Syria TV, беспилотники могли запустить боевики террористических группировок.

Это уже вторая атака за последние дни. В четверг участники вооруженных бандформирований запустили ракеты в сторону российской базы. Снаряды не попали в цель. В результате атаки два мирных сирийца погибли, еще четыре человека получили ранения.

В конце июля начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что террористы продолжают попытки организовать атаки на Хмеймим. По его словам, боевики предприняли очередные попытки обстрела реактивными снарядами российских объектов с территории Идлибской зоны деэскалации 17 и 21 июля. Средства ПВО российской авиабазы отразили эти атаки.

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