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22:44 (мск), источник: РИА Новости

В районе Джубги на Кубани затонуло горящее рыболовецкое судно

СОЧИ, 11 июл — РИА Новости. Шесть рыбаков спасены с горящего рыболовецкого судна в Джубге, судно затонуло, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, от оперативного дежурного ЕДДС Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 километра от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло возгорание двигателя рыболовецкого судна.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На борту находилось шесть человек, все были доставлены на берег попутными судами. Погибших и пострадавших нет… Судно затонуло», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России производили дежурство с берега, к месту происшествия убыли подразделения КубаньСПАС.

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