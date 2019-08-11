В районе Джубги на Кубани затонуло горящее рыболовецкое судно

По данным ведомства, от оперативного дежурного ЕДДС Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 километра от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло возгорание двигателя рыболовецкого судна.
«На борту находилось шесть человек, все были доставлены на берег попутными судами. Погибших и пострадавших нет… Судно затонуло», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России производили дежурство с берега, к месту происшествия убыли подразделения КубаньСПАС.