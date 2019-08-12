На Камчатке около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу

10:06 (мск), источник: РИА Новости
«Это (закрытие маршрута — ред.) связано с небезопасной обстановкой, которая сложилась в результате слабых заходов нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера и недостатка корма у медведей. На побережье реки, вдоль которой проходит популярный туристический маршрут “Загадки Хакыцина”, наблюдается крупное скопление голодных хищников», — говорится в сообщении.
В заповеднике отмечают, что обычно в этом районе в конце лета наблюдается массовый нерестовый ход нерки, однако сейчас в нерестилища заходят лишь отдельные лососи. Медведи в ожидании пищи собираются на берегу реки, сейчас там до 70 взрослых особей.
«Считаем, что в настоящий момент, в условиях повышения уровня стресса животных необходимо приостановить функционирование маршрута до возможного массового захода в реку нерки и насыщения медведей либо до снижения концентрации зверей после их перехода на более благоприятные участки», — приводит
«До сих пор обилие нерки было главным условием мирного по отношению к человеку поведения животных, а также гарантом успешного развития познавательного туризма. Если проблема с наполнением нерестилищ нерки не решится, туристские программы в бассейне Курильского озера придётся закрыть. Это, конечно, приведет к экономическим и имиджевым потерям, но безопасность людей и животных для нас в приоритете», — цитирует