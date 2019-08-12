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10:06 (мск), источник: РИА Новости

На Камчатке около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — РИА Новости. Популярный туристический маршрут на реке Хакыцин временно закрыли в Южно-Камчатском заказнике из-за 70 голодных медведей, проявляющих агрессию, сообщает Кроноцкий заповедник, под управлением которого находится особо охраняемая территория.

Источник: Gellinger/СС0

«Это (закрытие маршрута — ред.) связано с небезопасной обстановкой, которая сложилась в результате слабых заходов нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера и недостатка корма у медведей. На побережье реки, вдоль которой проходит популярный туристический маршрут “Загадки Хакыцина”, наблюдается крупное скопление голодных хищников», — говорится в сообщении.

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В заповеднике отмечают, что обычно в этом районе в конце лета наблюдается массовый нерестовый ход нерки, однако сейчас в нерестилища заходят лишь отдельные лососи. Медведи в ожидании пищи собираются на берегу реки, сейчас там до 70 взрослых особей. Из-за острого дефицита еды между животными часто возникают конфликты. В связи с этим растет риск агрессии медведей и по отношению к человеку. На этой неделе ученые уже столкнулись с проявлением агрессии зверя. На учетном маршруте, совпадающем с туристическим, взрослый самец набросился на трех человек, но в последний момент свернул в сторону.

«Считаем, что в настоящий момент, в условиях повышения уровня стресса животных необходимо приостановить функционирование маршрута до возможного массового захода в реку нерки и насыщения медведей либо до снижения концентрации зверей после их перехода на более благоприятные участки», — приводит пресс-служба слова научного сотрудника Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергея Колчина.

Река Хакыцин входит в бассейн Курильского озера — одного из самых популярных природных объектов Камчатки. Туристов привлекает сюда возможность наблюдать за крупнейшей в мире популяцией бурого медведя в естественной среде обитания.

«До сих пор обилие нерки было главным условием мирного по отношению к человеку поведения животных, а также гарантом успешного развития познавательного туризма. Если проблема с наполнением нерестилищ нерки не решится, туристские программы в бассейне Курильского озера придётся закрыть. Это, конечно, приведет к экономическим и имиджевым потерям, но безопасность людей и животных для нас в приоритете», — цитирует пресс-служба директора Кроноцкого заповедника Петра Шпиленка.

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