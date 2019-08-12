Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что стоит за мифом Анатолия КашпировскогоАнатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
Фоторепортажи
26Светлое прошлое
12На территории воинской части в Красноярском крае прогремел взрыв
11:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Число пострадавших при серии взрывов боеприпасов под Ачинском увеличилось до 33

Минздрав Красноярского края сообщил, что общее количество пострадавших в результате взрывов на военном полигоне под Ачинском выросло до 33 человек.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Ранее сообщалось о 31 пострадавшем и об одном погибшем. Сейчас в Ачинской межрайонной больнице находится трое пострадавших.

Читайте также
Военные подтвердили, что новые взрывы на арсенале под Ачинском начались из-за молнии

По данным ведомства, 5 августа в результате первой волны взрывов пострадало 14 человек, один погиб на месте. Шесть человек были госпитализированы. После подрывов снарядов в ходе работ по разминированию за медицинской помощью обратилось 18 человек, семь из них были госпитализированы.

Напомним, взрывы на складе боеприпасов начались 5 августа. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов было эвакуировано. Потушить возгорание удалось к утру 6 августа. Причиной пожара мог стать человеческий фактор. Новые взрывы прогремели во время работ по разминированию и ликвидации последствий пожара. Из-за этого в Ачинском районе повторно ввели режим ЧС. Горение на военных складах ликвидировано.

 Путин объяснил Зеленскому, что нужно сделать
Белоруссия не хочет подпрыгивать: что ждет Лукашенко
Под Красноярском найдены тела четырех туристов
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Названы самые опасные параметры кредита для заемщика
Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно «проснулась»
Ученые признали Оззи Осборна генетическим мутантом
Россияне заявили о необходимости удвоения зарплат
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
Еще один автопроизводитель перестал собирать машины в России Третий по величине китайский автопроизводитель Changan отказался от совместного производства автомобилей в Липецкой области на заводе, узнали «Известия». Теперь все новые автомобили Changan поставляются исключительно из КНР
Кино
Сергей Безруков показал себя в образе тренера: кадры со съемок Актер рассказал о работе над спортивной драмой «Мистер Нокаут»
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Дети
Лера Кудрявцева с размахом отметила первый день рождения дочки Телеведущая устроила грандиозный праздник (фото)
Леди
Титул «Миссис Россия 2019» завоевала жительница Геленджика Победа в главном конкурсе дает право представлять страну на международном телеконкурсе «Миссис Земной шар».
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь