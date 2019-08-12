15:39 (мск), источник: Коммерсантъ
Погибшие под Северодвинском сотрудники ядерного центра проводили испытания нового специзделия
Сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского
Он не уточнил, что это было за специзделие, но пообещал, что работа над новыми образцами будет доведена до конца.
«Мы проводили в последний путь наших коллег, которые трагически погибли при испытаниях нового специзделия. Они до последнего остались преданы своему долгу, и ушли, как настоящие герои. Такие люди — гордость нашей страны, гордость атомной отрасли», — приводятся в сообщении «Росатома» слова господина Лихачева (цитата по «Интерфаксу»).
Напомним, взрыв на полигоне под Северодвинском произошел 8 августа, вскоре появилась информация о пожаре на одном из кораблей. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона, к субботе, 10 августа, мощность дозы