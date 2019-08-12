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15:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Погибшие под Северодвинском сотрудники ядерного центра проводили испытания нового специзделия

Сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли при испытаниях нового специзделия, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Он не уточнил, что это было за специзделие, но пообещал, что работа над новыми образцами будет доведена до конца.

«Мы проводили в последний путь наших коллег, которые трагически погибли при испытаниях нового специзделия. Они до последнего остались преданы своему долгу, и ушли, как настоящие герои. Такие люди — гордость нашей страны, гордость атомной отрасли», — приводятся в сообщении «Росатома» слова господина Лихачева (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, взрыв на полигоне под Северодвинском произошел 8 августа, вскоре появилась информация о пожаре на одном из кораблей. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона, к субботе, 10 августа, мощность дозы гамма-излучения опустилась до нормальных значений. «Росатом» сообщил, что погибли пятеро сотрудников, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания в составе ракеты.

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