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17:11 (мск), источник: Интерфакс

Суд отпустил экс-замминистра культуры Пирумова под домашний арест

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU — Бывший чиновник недавно был освобожден по УДО по другому делу.

Мосгорсуд в понедельник отказал в удовлетворении ходатайства Следственного комитета о продлении ареста бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову, избрав для него меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 ноября, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

По ее словам, также под домашний арест переведен другой фигурант дела, руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников.

Солопова пояснила, что суд учел длительные сроки нахождения обвиняемых под стражей, данные о них, а также отметил неэффективную организацию предварительного следствия.

Так, уголовное дело было возбуждено 16 мая 2018 года, а лингвистическая экспертиза, результаты которой еще не получены, была назначена лишь 28 января 2019 года. Таким образом, Мосгорсуд не нашел существенных оснований для применения исключительной меры пресечения в виде ареста.

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В прошлом году экс-чиновник был арестован по обвинению в хищении не менее 450 млн рублей, выделенных из бюджета на строительство зданий Эрмитажа. Весной следствие дополнительно вменило ему организацию преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). По этому делу Пирумов вину не признает.

Дорогомиловский суд Москвы 9 октября 2017 года приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей за пять эпизодов особо крупного мошенничества на общую сумму около 164 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также покушение на хищение (ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ) денег, которые были выделены из бюджета на реставрацию различных культурных объектов. При этом суд освободил чиновника от наказания за его фактическим отбытием под стражей в ходе следствия.

Еще семь фигурантов этого дела, получившего известность как «дело реставраторов», были приговорены к условным срокам или освобождены от реального наказания по тем же обстоятельствам, что и Пирумов.

После неоднократного оспаривания приговора экс-замминистра гособвинение добилось его ужесточения: Мосгорсуд 24 января 2019 года назначил Пирумову три года колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей с лишением ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Преображенский суд Москвы 7 августа по ходатайству защиты освободил Пирумова от наказания по «делу реставраторов» условно-досрочно, учтя его признание вины и раскаяние, возмещение им ущерба министерству культуры, отсутствие взысканий за время нахождения в заключении, а также благотворительную деятельность.

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