17:11 (мск), источник: Интерфакс
Суд отпустил экс-замминистра культуры Пирумова под домашний арест
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU — Бывший чиновник недавно был освобожден по УДО по другому делу.
Мосгорсуд в понедельник отказал в удовлетворении ходатайства Следственного комитета о продлении ареста бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову, избрав для него меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 ноября, сообщила «Интерфаксу»
По ее словам, также под домашний арест переведен другой фигурант дела, руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников.
Так, уголовное дело было возбуждено 16 мая 2018 года, а лингвистическая экспертиза, результаты которой еще не получены, была назначена лишь 28 января 2019 года. Таким образом, Мосгорсуд не нашел существенных оснований для применения исключительной меры пресечения в виде ареста.
В прошлом году
Дорогомиловский суд Москвы 9 октября 2017 года приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей за пять эпизодов особо крупного мошенничества на общую сумму около 164 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также покушение на хищение (ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ) денег, которые были выделены из бюджета на реставрацию различных культурных объектов. При этом суд освободил чиновника от наказания за его фактическим отбытием под стражей в ходе следствия.
Еще семь фигурантов этого дела, получившего известность как «дело реставраторов», были приговорены к условным срокам или освобождены от реального наказания по тем же обстоятельствам, что и Пирумов.
После неоднократного оспаривания приговора
Преображенский суд Москвы 7 августа по ходатайству защиты освободил Пирумова от наказания по «делу реставраторов»