17:16 (мск), источник: Интерфакс
Врачи сообщили об улучшении состояния искалеченной ингушской девочки
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU — Она начала ходить и даже бегать.
Семилетней девочке из Ингушетии, которую госпитализировали с травмами от пыток, становится лучше после операции по ампутации предплечья руки. С ней занимаются реабилитологи, сообщила
Девочка начала ходить и даже бегать, остается разговорчивой и контактной, говорят врачи.
«Лечение раны на правой руке продолжается. Девочка получает сеансы баротерапии. Все необходимое для лечения больной в институте есть», — заверили в институте.
Девочку 4 июля доставили в детскую клиническую больницу Ингушетии с переломами, ожогами, синяками и гангреной рук. Затем ее перевели на лечение в Москву. 7 августа ей ампутировали часть правой руки, там был некроз тканей. Врачи надеются, что удастся сохранить локтевой сустав и сформировать культю, пригодную для протеза.
По подозрению в причинении вреда здоровью девочки арестована сестра ее отца Макка Ганиева. Ребенка передали в эту семью после развода родителей без оформления документов об опеке.