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19:34 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура проверит информацию о свалке уголовных дел на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о свалке уголовных дел с личными данными граждан, обнаруженной в лесу около деревни Шайдурово Свердловской области, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.

Ранее в каналах в Telergram стали распространяться снимки свалки в лесу около Шайдурово, где, помимо бытовых отходов, были материалы уголовных дел, характеристики, протоколы с указанием паспортных данных граждан, а также фотографии, предположительно, сделанные на месте преступлений. Полиция начала проверку данной информации.

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«Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ об обнаружении свалки с документами, содержащими сведения ограниченного доступа. За нарушение неприкосновенности частной жизни, в частности, распространение персональных данных физических лиц, статьей 137 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Кроме того, статья УК РФ «Разглашение данных предварительного расследования» предусматривает наказание до двух лет исправительных работ, уточняет ведомство.

«В ходе проверки будет дана оценка законности размещения свалки в лесном массиве, а также соблюдению требований по организации хранения и учета документов, содержащих сведения ограниченного доступа. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение доследственной проверки находится под контролем прокуратуры», — отмечается в сообщении.

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