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22:20 (мск), источник: "Российская газета"

Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка

Новый и нестандартный способ телефонного мошенничества набирает обороты. Сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию.

Источник: Reuters

Недавно на экране моего мобильного телефона высветился входящий городской вызов. Собеседник обратился по имени и представился сотрудником Сбербанка. Этот человек сказал, что его звонок — попытка помочь мне. Так как банку стала очевидна несанкционная попытка перевода моих денежных средств в другом регионе.

Якобы банк видит транзакции в основном на территории Московской области и решил заблокировать попытку списания в Ростовской области. Получив подтверждение, что попытка была сделана не мной и что он видит транзакции в основном на территории Московской области, банк, по словам звонившего, в итоге «заблокировал» попытку списания.

Специально подчеркну, что этот «сотрудник» не запрашивал у меня никаких конфиденциальных данных и тем самым долго не вызывал подозрения.
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Для того чтобы полностью обеспечить безопасность счетов, он предложил сверить устройства, имеющие доступ к моему личному кабинету.

Ключевым моментом в диалоге стала сверка операционной системы Android и IOS.

Узнав о том, какой из систем я не пользуюсь, он крайне любезно согласился помочь в отключении и для этого ему понадобилась помощь стороннего приложения.

Программа делегирования доступом teamviewer позволяет подключиться постороннему человеку и совершить любую операцию от вашего лица. Для подключения у вас запросят id (специальный номер) пользователя, сообщив который, третья сторона сможет легко подключиться и завладеть конфиденциальной информацией смартфона.

В данном случае доказать попытку несанкционного взлома будет крайне сложно, если вообще возможно. Ведь вы добровольно предоставили доступ.
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В тот же день мной было подано заявление о подозрении на мошенничество в Главное следственное управление МВД. Через три дня я узнала, что мое обращение перенаправлено в Бюро специальных технических мероприятий Главного управления МВД. Еще спустя несколько дней некий сотрудник связался со мной для уточнения адреса проживания.

Собственно, на этом все и закончилось.

Управление «К» МВД России, занимающееся раскрытием преступлений в сфере высоких технологий, регулярно предупреждает граждан о различных способах телефонных и электронных мошенничеств. Вот самые распространенные из них:

Новость
Взлом по телефону
  • Вам сообщают о блокировке вашей кредитной карты (телефона, компьютера) и просят сообщить пин-код.
  • Вам сообщают о выигрыше в лотерею (в которую вы не играли).

Управление «К» рекомендует никому не называть свой пин-код. А чтобы разблокировать карту, телефон или компьютер, следует самому обращаться к администратору.

И еще надо обратиться в полицию. Можно позвонить по телефону доверия — номер есть на полицейском сайте.

Новый вид мошенничества — звонки якобы из службы безопасности банка
Во время загрузки произошла ошибка.
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