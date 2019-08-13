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00:09 (мск), источник: РИА Новости

Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов

МЕХИКО, 12 авг — РИА Новости. Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Источник: AP 2019

Это стало одним из худших падений индекса в истории Аргентины.

Обрушение биржи происходит на фоне итогов праймериз, где левоцентристский оппозиционный альянс Альберто Фернандеса «Фронт для всех» набирает пока 47,65%, а коалиция действующего президента «Вместе за перемены» — 32,08%. Такой разрыв между лидерами гонки стал для многих полной неожиданностью.

Ряд аргентинских банков ранее опустили курс песо к доллару почти на 30% после итогов праймериз, однако затем национальная валюта начала понемногу отыгрывать утреннее падение.

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