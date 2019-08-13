Военнослужащего осудили на 6 лет за ущерб Минобороны на 471 млн рублей

Сомонова лишили звания «подполковник», ему запретили в течение двух лет занимать должности, которые связны с организационно-распорядительными функциями в вооруженных силах, госорганах и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. Также осужденный получил штраф в размере 600 тыс. руб.
Как уточняет следствие, в 2011 году Минобороны заключило госконтракт на организацию питания военнослужащих на 2012−2014 года с АО «Военторг».
Предприятие в качестве соисполнителя привлекло ООО «Коллектив-Сервис».
С марта 2012 года по март 2014 года начальник продовольственной службы войсковой части 04436 102-й военной базы в Гюмри майор Владимир Фирсов, действуя вместе с соучастниками преступления (в том числе с Сомовым), систематически вносил в отчеты по услугам, которые оказывал подрядчик ООО «Коллектив-Сервис», сведения, которые были в сумме завышены на 1 630 869 суточных пайков.
Фирсов получал вознаграждение в 60% от стоимости продовольствия, которое не поставили в войсковую часть.
Всего он получил 90 млн руб., из них 2,5 млн передал Сомонову, еще 44,5 млн руб. — Денису Зорину, который был заместителем начальника продовольственной службы до Сомонова.
Напомним, что ранее Сомова уже приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб., но его дело и еще одного фигуранта, Дениса Зорина, отправили на пересмотр.
Апелляционная инстанция пришла к выводу, что действия осужденных нужно переквалифицировать на более тяжкие преступления.