Подмосковный дворник объяснила появление долга в два миллиарда рублей

Как утверждает Бодрова, из-за маленькой зарплаты она решила найти источник дополнительного дохода и познакомилась с женщиной, которая предложила ей подработку курьером.
«Она мне стала объяснять — откроешь фирму, мы через месяц ее с тебя снимем. Она меня свозила в Москву, я была без очков. Я съездила в банк, где меня встретили двое огромных мужчин, дали документы. А до этого эта женщина попросила у меня паспорт для ксерокопии. Я сказала, что сделаю сама, но ей понадобился цветной», — рассказала Бодрова.
По словам женщины, вместе со своим «работодателем» она поехала в банк, где подписала большое количество документов. При этом она утверждает, что «не видела, что подписывает».
«Мне сказали, что “все по делу”. А у меня все расплывалось в глазах», — заявила Бодрова, добавив, что за этот визит ей заплатили две тысячи рублей.
«Я спросила, а что я подписала. Она ответила: “Я не знаю, ты подписывала. Надо было смотреть”. Спустя некоторое время, через полгода, мне пришла телеграмма явиться в Дорогомиловский суд на гражданское слушание. Мне объявили, что я должна такую сумму. Я рассмеялась, а потом была в шоке», — указала Бодрова.
Ранее стало известно, что в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать с женщины, которая по документам является учредителем фирмы, на которую был оформлен кредит, долг в 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона исполнительного сбора.
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова взяла ситуацию с женщиной на контроль.