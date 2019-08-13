04:02 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Разведка попала в котел следствия
Спецназовцев судили за махинации с питанием в командировке.
Как стало известно «Ъ», прекращено уголовное преследование 15 разведчиков ГРУ. Все они обвинялись военным следствием Следственного комитета России (СКР) в мошенничестве — хищении средств Минобороны, выделенных на питание в командировке. В итоге все 15 уголовных дел закончились судебными штрафами, которые не помешают разведчикам, уже отличившимся в ходе сирийской военной кампании, продолжить службу.
Самарский гарнизонный военный суд прекратил полтора десятка уголовных дел в отношении рядовых и сержантов, служащих по контракту в 3-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения главного управления (ранее ГРУ) Генерального штаба вооруженных сил РФ.
Как следует из материалов суда, преступления были совершены, когда военнослужащих бригады спецназа, дислоцированной в Тольятти, весной и летом 2017 года отправили в командировку в Хабаровский край. По версии СКР, каждый из разведчиков, имея умысел на хищение денег Минобороны, представил в региональное управление финансового обеспечения военного ведомства документы с ложными сведениями о том, что он не питался в столовой воинской части по месту командировки.
По каждому из этих фактов военным следственным отделом СКР по Самарскому гарнизону было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Суды проходили по одному сценарию: фигуранты признавали свою вину и возмещали нанесенный ущерб. Учитывая, что никто из подсудимых ранее не привлекался к уголовной ответственности, а вменяемое им в вину преступление небольшой тяжести, по ходатайству самого следствия уголовные преследования прекращались, а вместо них применялись меры
Как пояснил «Ъ» адвокат Александр Лукинов, защищавший десять обвиняемых, всего на скамье подсудимых оказались 15 человек, среди которых были участники боевых действий в Сирии.
«Дело в том, что во время командировки в Хабаровском крае военные были поставлены на котловое довольствие, то есть на питание, в местной столовой. Но пища там их по
По словам адвоката, военнослужащие изначально не признавали своей вины, так как у них не было умысла похитить деньги, и не хотели соглашаться на выплату судебных штрафов.
«Я думаю, что прокурору и судье во время заседаний было стыдно. Один из моих подзащитных получил в Сирии медаль “За отвагу”, а они его судят! Да за что! Я считаю, что это показательный процесс формализма, который зашкаливает», — полагает защитник. По его словам, эти уголовные дела можно было и не возбуждать, но
Георгий Портнов, Самара; Николай Сергеев