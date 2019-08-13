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06:33 (мск), источник: РИА Новости

В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 авг — РИА Новости. Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.

Источник: РИА Новости

Памятник установлен в центре поселка, по словам депутата, ему около 20 лет. На обновленном памятнике в Дипкуне изображены силуэты солдат с американскими автоматическими винтовками M16.

«Народ, проживающий в поселке Дипкун, негодует по этому поводу», — рассказал Ветелкин РИА Новости, отметив, что, по его данным, администрация Тындинского района «не имеет к этому никакого отношения».

Депутат направил запрос в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области и получил ответ, что памятник не состоит в реестре культурного наследия.

«Мы хотим узнать, кто производил работы на памятнике, добиться изменений», — добавил Ветелкин.

В 2016 году в одном из торговых центров Благовещенска вывесили баннер с нацистским танком и перевернутым российским флагом, через несколько часов плакат был снят, позже администрация заведения принесла извинения за «недопустимые ошибки и некомпетентность исполнителя при изготовлении баннера».

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