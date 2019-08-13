Спасавший детей при пожаре в «Холдоми» мальчик посмертно награжден Орденом Мужества

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Алексей награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.
Во время пожара мальчик помогал спастись девочкам из горящей палатки, но сам получил смертельные ожоги и умер в больнице.
Алексей Мартыненко учился в 5-м классе лицея № 1 Комсомольска-на-Амуре.
На следующий день после трагедии жители Комсомольска-на-Амуре в социальных сетях призвали подписать петицию о представлении подростка к государственной награде.
Пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Полностью сгорело 20 из 26 палаток. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от ожогов.
Директора лагеря Максима Кузнецова, директора организации-владельца лагеря Виталия Бурлакова и сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева арестовали на два месяца. Последнему предъявлено обвинение по статье «Халатность».
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.