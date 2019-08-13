Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что стоит за мифом Анатолия КашпировскогоАнатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
Фоторепортажи
8Метеорный поток Персеиды
12На территории воинской части в Красноярском крае прогремел взрыв
09:17 (мск), источник: Интерфакс

Спасавший детей при пожаре в «Холдоми» мальчик посмертно награжден Орденом Мужества

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подписал указ о представлении к госнаграде посмертно 11-летнего Алексея Мартыненко, который пытался спасти девочек из горящей палатки в лагере «Холдоми» 23 июля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Алексей награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.

Во время пожара мальчик помогал спастись девочкам из горящей палатки, но сам получил смертельные ожоги и умер в больнице.

Алексей Мартыненко учился в 5-м классе лицея № 1 Комсомольска-на-Амуре.

Читайте также
Пожар в лагере «Холдоми» мог начаться из-за неисправного телефона

На следующий день после трагедии жители Комсомольска-на-Амуре в социальных сетях призвали подписать петицию о представлении подростка к государственной награде.

Пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Полностью сгорело 20 из 26 палаток. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от ожогов.

Директора лагеря Максима Кузнецова, директора организации-владельца лагеря Виталия Бурлакова и сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева арестовали на два месяца. Последнему предъявлено обвинение по статье «Халатность».

Сотруднику МЧС предъявлено обвинение по делу о пожаре в лагере «Холдоми»
Во время загрузки произошла ошибка.
25 июля© Ньюстюб
Следите за развитием темы В Хабаровском крае сгорел детский лагерь
В России предъявили Украине требование на воду Днепра
Изменились правила регистрации сделок с недвижимостью
Трамп сообщил о выводах США после аварии в Северодвинске
Военнослужащего осудили на 6 лет за ущерб на 471 млн рублей
Экс-президенту Киргизии предъявили обвинение в убийстве
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Здоровье
Какая смертельная эпидемия грозит человечеству И кому поможет редактирование ДНК.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
Представлен самый мощный серийный внедорожник в мире (фото) Во втором поколении автомобили Rezvani Tank получили двигатель от Dodge Demon и защиту от электромагнитного излучения
Кино
Кто такая Зендая, и почему весь мир от нее в эйфории Рассказываем о новой яркой звезде на голливудском небосклоне — 22-летней актрисе скандального сериала и новой подружке Человека-паука
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Дети
Лера Кудрявцева с размахом отметила первый день рождения дочки Телеведущая устроила грандиозный праздник (фото)
Леди
Титул «Миссис Россия 2019» завоевала жительница Геленджика Победа в главном конкурсе дает право представлять страну на международном телеконкурсе «Миссис Земной шар».
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь