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09:26 (мск), источник: РИА Новости

Атамбаева обвинили в убийстве и других особо тяжких преступлениях

БИШКЕК, 13 авг — РИА Новости. Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе в убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

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Как уточняется, помимо убийства, Атамбаева обвиняют в организации массовых беспорядков, захвате заложников и применении насилия против представителя власти. Экс-главе государства может грозить пожизненное лишение свободы.

Штурм резиденции Атамбаева

На прошлой неделе силовики начали операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева. Они предприняли три попытки штурма его дома, однако возле здания собрались сотни сторонников бывшего лидера Киргизии. Спецназу пришлось применить спецсредства — светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ также был открыт огонь.

Один из бойцов погиб, шестеро оказались в заложниках. Всего пострадали 136 человек.
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Изначально задержать Атамбаева не удалось, но после продолжительных переговоров он сдался.
Экс-президента поместили в СИЗО до 26 августа. Он признался, что применил оружие, когда силовики штурмовали его резиденцию, но «старался не попадать в ребят». Кроме того, по его словам, он обращался к бойцам спецназа с просьбой «не стрелять в свой народ». Атамбаев также выразил сожаление, что пострадало много невинных людей.

Обвинения в адрес экс-президента

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову в результате выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.

По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.

Позднее бывшего лидера Киргизии лишили неприкосновенности.

Сам Атамбаев назвал обвинения «абсурдными» и заявил, что чист перед народом.

«Моих ребят не трогайте!» Атамбаев сдается после штурма его резиденции
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8 августа© Ньюстюб
Следите за развитием темы В Киргизии произошел штурм резиденции экс-президента
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