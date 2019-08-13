Из-за жесткой посадки Ми-8 на Камчатке пострадали три человека

10:36 (мск), источник: РИА Новости
Ранее сообщалось, что 13 августа около 17.00 местного времени (08.00 мск) в природном парке Налычево в районе вулкана Дзендзур совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8, на борту которого находились 25 человек. Источник в оперативных службах региона сообщал, что в результате происшествия пострадал один человек.
«По нашей информации, пострадали три человека, у двоих предварительный диагноз — перелом ног, у третьего — травма шеи. У вертолета повреждены конструкция хвостовой балки и несущие винты», — цитирует
По его словам, пассажиры совершившего жесткую посадку вертолета — туристы, которые прилетели на экскурсию на базу «Дзензур», расположенную на берегу реки Жупанова. Ми-8 принадлежит авиакомпании ООО «Вертикаль-Т».
На место происшествия вылетели пятеро сотрудников ФКУ «Камчатская региональная