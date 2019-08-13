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10:36 (мск), источник: РИА Новости

Из-за жесткой посадки Ми-8 на Камчатке пострадали три человека

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг — РИА Новости. Три человека пострадали в результате жёсткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщают краевые власти.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что 13 августа около 17.00 местного времени (08.00 мск) в природном парке Налычево в районе вулкана Дзендзур совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8, на борту которого находились 25 человек. Источник в оперативных службах региона сообщал, что в результате происшествия пострадал один человек.

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«По нашей информации, пострадали три человека, у двоих предварительный диагноз — перелом ног, у третьего — травма шеи. У вертолета повреждены конструкция хвостовой балки и несущие винты», — цитирует пресс-служба слова министра специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергея Хабарова.

По его словам, пассажиры совершившего жесткую посадку вертолета — туристы, которые прилетели на экскурсию на базу «Дзензур», расположенную на берегу реки Жупанова. Ми-8 принадлежит авиакомпании ООО «Вертикаль-Т».

На место происшествия вылетели пятеро сотрудников ФКУ «Камчатская региональная поисково-спасательная база», которые доставят людей в аэропорт в городе Елизово. На месте уже дежурят врачи.

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