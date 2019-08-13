10:40 (мск), источник: ТАСС
Совершивший жесткую посадку на Камчатке Ми-8 спишут
ТАСС, 13 августа — Как сообщил заместитель председателя краевого правительства, вертолет получил серьезные повреждения и не может больше эксплуатироваться.
Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку на Камчатке, получил серьезные повреждения и больше не будет использоваться. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель председателя краевого правительства Сергей Хабаров.
Ми-8 авиакомпании «Вертикаль-Т» совершил жесткую посадку на территории Кроноцкого заповедника. На борту находились 22 пассажира и три члена экипажа, пострадали три человека. За людьми вылетел другой борт.
«Вертолет получил повреждения и не может дальше эксплуатироваться», — сказал Хабаров.
По его словам, иностранцев на борту Ми-8 не было. «По предварительным данным, у пострадавшего перелом ноги. Сейчас на помощь отправился вертолет со спасателями региональной
«Вертикаль-Т» работает на рынке авиационных перевозок с 1992 года. В ее парк входят различные модификации Ми-8, Ми-171 и Ми-26Т.