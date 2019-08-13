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11:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Воевавшую в Сирии бригаду спецназовцев ГРУ уличили в махинациях

В Самарском гарнизонном военном суде прошел процесс над 15 военнослужащими 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения главного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России, обвиняемых в мошенничестве с питанием во время командировки. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, преступления были совершены разведчиками, служащими по контракту, которых отправили из Тольятти в командировку в Хабаровский край весной и летом 2017 года.

Они должны были питаться в столовой воинской части, но там еда их не устроила, и военнослужащие ели в гражданской столовой рядом с частью, оплачивая расходы из собственных средств. Вернувшись из командировки, спецназовцы представили выписки по банковским картам в Минобороны для возмещения своих расходов.

Им выплатили компенсацию, но военная прокуратура выявила нарушения — военные должны были написать рапорт о снятии их с довольствия.
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Против них было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По версии следствия, 15 рядовых и сержантов имели умысел на хищение денег Минобороны, в связи с чем они представили в военное ведомство документы с ложными сведениями о питании вне столовой воинской части. При этом военные получили компенсацию в сумме от 17 до 19 тысяч рублей каждый.

Среди обвиняемых — участники боевых действий в Сирии, а один из них — Руслан Семенов — награжден Георгиевским крестом IV степени за мужество и отвагу, указал адвокат Александр Лукинов.

Я думаю, что прокурору и судье во время заседаний было стыдно. Один из моих подзащитных получил в Сирии медаль «За отвагу», а они его судят! Да за что! Я считаю, что это показательный процесс формализма, который зашкаливает.
адвокат

Он считает, что это дело появилось, чтобы «отчитаться о 15 раскрытых преступлениях».

По его словам, спецназовцы настаивали на своей невиновности, но потом поняли, что допросы, очные ставки и другие следственные действия будут мешать их службе. Спецназовцы согласились на упрощенный порядок судебного разбирательства: они признали вину в мошенничестве, возместили ущерб. Уголовные дела против них были прекращены, но суд применил к ним меры уголовно-правового характера в виде судебных штрафов на сумму 30 тысяч рублей.

После судебного процесса разведчики вернулись служить в свою часть.

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