12:08 (мск), источник: Daily Storm
Росгидромет: При взрыве под Архангельском радиационный фон увеличился в 4−16 раз
После резкого скачка уровень радиации стал уменьшаться и нормализовался через несколько часов.
После взрыва на военном полигоне в Архангельской области радиационный фон в близлежащем Северодвинске превысил норму в 4−16 раз, сообщили в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). По данным ведомства, излучение не распространилось далеко — в самом Архангельске, который расположен в 30 километрах от Северодвинска,
«8 августа Архангельской территориальной системой АСКРО в 6 из 8 пунктов Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы
Чиновник отметил, что после резкого скачка значения стали так же быстро уменьшаться, и к 14:30 фон в Северодвинске нормализовался. Пешков подчеркнул, что превышения фоновой МАЭД (мощность амбиентного эквивалента дозы) в находящемся за 45 километров от Северодвинска Архангельске зафиксировано не было.
В военной части около города Северодвинска Архангельской области 8 августа случился пожар, за которым последовал взрыв. В Минобороны заявили, что инцидент произошел во время испытаний реактивной жидкостной двигательной установки. «Росатом» сообщил о гибели пяти своих сотрудников в результате ЧП. На церемонии прощания с погибшими специалистами глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что сотрудники ядерного центра погибли при испытаниях «нового специзделия».
Президент США Дональд Трамп, комментируя 12 августа происшествие, заявил, что у США есть «похожие, но более продвинутые» технологии, и связал взрыв с испытаниями крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Официальные данные тестов «Буревестника» не подтверждают.
Егор Латышев