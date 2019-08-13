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12:08 (мск), источник: Daily Storm

Росгидромет: При взрыве под Архангельском радиационный фон увеличился в 4−16 раз

После резкого скачка уровень радиации стал уменьшаться и нормализовался через несколько часов.

Источник: РИА "Новости"

После взрыва на военном полигоне в Архангельской области радиационный фон в близлежащем Северодвинске превысил норму в 4−16 раз, сообщили в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). По данным ведомства, излучение не распространилось далеко — в самом Архангельске, который расположен в 30 километрах от Северодвинска, какого-либо превышения нормы зафиксировано не было.

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«8 августа Архангельской территориальной системой АСКРО в 6 из 8 пунктов Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4−16 раз по сравнению с фоновыми значениями МАЭД для данной территории», — приводит местный портал «Архангельск онлайн» слова начальника УМСЗ Росгидромета Юрий Пешков.

Чиновник отметил, что после резкого скачка значения стали так же быстро уменьшаться, и к 14:30 фон в Северодвинске нормализовался. Пешков подчеркнул, что превышения фоновой МАЭД (мощность амбиентного эквивалента дозы) в находящемся за 45 километров от Северодвинска Архангельске зафиксировано не было.

По данным Росгидромета, среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 микрозивертов в час. 8 августа в 14:30 фон находился на отметках от 0,13 до 0,16 микрозивертов в час.
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В военной части около города Северодвинска Архангельской области 8 августа случился пожар, за которым последовал взрыв. В Минобороны заявили, что инцидент произошел во время испытаний реактивной жидкостной двигательной установки. «Росатом» сообщил о гибели пяти своих сотрудников в результате ЧП. На церемонии прощания с погибшими специалистами глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что сотрудники ядерного центра погибли при испытаниях «нового специзделия».

Президент США Дональд Трамп, комментируя 12 августа происшествие, заявил, что у США есть «похожие, но более продвинутые» технологии, и связал взрыв с испытаниями крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Официальные данные тестов «Буревестника» не подтверждают.

Егор Латышев

Коллеги погибших при взрыве на полигоне Минобороны сообщили подробности ЧП
Во время загрузки произошла ошибка.
12 августа© Ньюстюб
Взрыв на территории воинской части в Архангельской области
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