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13:20 (мск), источник: ТАСС

В НАК сообщили, что террористы пытаются вербовать обучающихся в России иностранцев

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/ — Также эта деятельность ведется в отношении находящихся на территории страны мигрантов, отметили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Источник: РИА "Новости"

Эмиссары международных террористических организаций не оставляют попыток вербовки в свои ряды мигрантов и студентов, находящихся в России. Об этом ТАСС сообщили во вторник в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) по итогам заседания, на котором рассматривались вопросы организации и состояния работы по противодействию проникновению сторонников международных террористических организаций (МТО) на территорию России с использованием миграционного потока.

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«В своем выступлении председатель НАК [директор ФСБ Александр Бортников] отметил, что государственными органами в целом выстроена система мер, направленных на воспрепятствование проникновению в страну членов МТО по миграционным каналам. Вместе с тем эмиссары МТО продолжают попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях», — подчеркнули в НАК.

Бортников отметил, что в складывающейся обстановке необходимо реализовать дополнительные меры по недопущению распространения радикальных настроений в среде мигрантов, повысить внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти к данной проблеме и взять ее решение под личный контроль.

В заседании приняли участие члены Национального антитеррористического комитета, полномочные представители президента РФ, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб.

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