В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева

13 августа начальник управления Генеральной прокуратуры Киргизии Замир Бейшекеев сообщил, что Атамбаеву «вручено уведомление в подозрении в участии в нескольких особо тяжких преступлениях».
По его словам, бывшему главе государства инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийство сотрудника правоохранительных органов и организация захвата заложников.
Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Орозбек Опумбаев заявил, что Атамбаев готовил в республике государственный переворот.
Опумбаев уточнил, что экс-президент специально во время операции по его задержанию использовал для защиты женщин и детей, чтобы использовать информацию о ранении мирных граждан как фактор для свержения власти.
Атамбаева также обвиняют в организации коррупции при незаконном освобождении из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, который сразу же уехал из республики.
В рамках расследования этого дела задержали и допросили десятки человек, в том числе бывшего вице-премьера Шамиля Атаханова, экс-министра здравоохранения Дамиру Сагинбаеву, бывшего главу Государственной службы исполнения наказаний Зарылбека Рысалиева.
Атамбаева задержали 8 августа в ходе продолжавшейся почти сутки силовой операции, в которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. Оперативно-следственные группы обнаружили и изъяли в доме бывшего президента 24 единицы огнестрельного оружия, в том числе шесть автоматов Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова, охотничьи ружья и карабины, помповое ружье и травматический пистолет.
По решению суда экс-президент как минимум до 26 августа помещен в СИЗО ГКНБ. Власти Киргизии наложили арест на основную часть его имущества.