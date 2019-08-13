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15:59 (мск), источник: ТАСС

В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, задержанного 8 августа, обвинили в совершении особо тяжких преступлений. Ранее ему также вменялись преступления, связанные с коррупцией.

Обвинение в убийстве

13 августа начальник управления Генеральной прокуратуры Киргизии Замир Бейшекеев сообщил, что Атамбаеву «вручено уведомление в подозрении в участии в нескольких особо тяжких преступлениях».

По его словам, бывшему главе государства инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийство сотрудника правоохранительных органов и организация захвата заложников.

Госпереворот

Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Орозбек Опумбаев заявил, что Атамбаев готовил в республике государственный переворот.

Опумбаев уточнил, что экс-президент специально во время операции по его задержанию использовал для защиты женщин и детей, чтобы использовать информацию о ранении мирных граждан как фактор для свержения власти.

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Преступления, связанные с коррупцией

Атамбаева также обвиняют в организации коррупции при незаконном освобождении из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, который сразу же уехал из республики.

В рамках расследования этого дела задержали и допросили десятки человек, в том числе бывшего вице-премьера Шамиля Атаханова, экс-министра здравоохранения Дамиру Сагинбаеву, бывшего главу Государственной службы исполнения наказаний Зарылбека Рысалиева.

Задержание Атамбаева

Атамбаева задержали 8 августа в ходе продолжавшейся почти сутки силовой операции, в которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. Оперативно-следственные группы обнаружили и изъяли в доме бывшего президента 24 единицы огнестрельного оружия, в том числе шесть автоматов Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова, охотничьи ружья и карабины, помповое ружье и травматический пистолет.

По решению суда экс-президент как минимум до 26 августа помещен в СИЗО ГКНБ. Власти Киргизии наложили арест на основную часть его имущества.

27 июля 2019 года парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности.

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