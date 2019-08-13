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13:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Осы помогли полицейским поймать преступника

В немецком городе Ольденбург, земля Нижняя Саксония, осы помогли задержать беглого преступника. Об этом сообщает Associated Press.

Источник: ulleo/СС0

Это произошло, когда полиция выследила 32-летнего мужчину, приговоренного к лишению свободы на 11 месяцев и скрывающегося от наказания. Чтобы избежать ареста, он прыгнул с балкона и угодил в осиное гнездо.

Рассерженный рой принялся жалить беглеца. Тот выскочил на улицу, где его попытались задержать полицейские, однако осы набросились и на них. В суматохе мужчине удалось вырваться, но насекомые не отставали. Они загнали обидчика в надувной бассейн, где его и арестовали.

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