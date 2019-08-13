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18:31 (мск), источник: РАПСИ

Прокуратура заподозрила хищение 21 млн руб управляющей компанией в Москве

МОСКВА, 13 авг — РАПСИ. Прокуратура Восточного административного округа Москвы в ходе проверки обнаружила признаки мошенничества на 21 миллион рублей со стороны должностных лиц управляющей компании, сообщили РАПСИ в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в надзорном ведомстве, проверка была проведена по факту мошеннических действий при осуществлении расчетов с ресурсоснабжающими организациями ООО «УК Стройпрактик».

Так, в ходе проверки было установлено, что с момента подписания договоров управляющей компании с ПАО «МОЭК» поставщик ресурсов своевременно и бесперебойно поставлял тепловую энергию в дома, находящиеся в управлении «УК Стройпрактик».

При этом, как выяснили сотрудники прокуратуры, жильцы данных домов оплачивали коммунальные ресурсы в размере, превышающем фактически предоставленные ресурсы. Однако у «УК Стройпрактик» образовалась задолженность по оплате тепловой энергии и горячего водоснабжения.
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Так, было установлено, что несмотря на оплату со стороны потребителей, должностные лица управляющей компании преднамеренно не исполняли свои обязательства перед ПАО «МОЭК», используя денежные средства в хозяйственной деятельности, в результате чего ресурсоснабжающей организации причинен ущерб свыше 21 миллиона рублей.

Как уточнили в пресс-службе ГП, по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 7 статьи 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение ущерба в особо крупном размере). При этом материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении должностных лиц.

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