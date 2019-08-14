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10:21 (мск), источник: РИА Новости

Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Сотрудники СК расследуют уголовное дело 72-летнего жителя Кемеровской области, который 24 года находился в федеральном розыске за покушение на двойное убийство. Совершив преступление, он скрылся в тайге. На след беглеца вышли благодаря наводнению в Иркутской области.

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фотографий
18
фотографий

Об этом и других случайно раскрытых многолетних «висяках» — в материале РИА Новости.

Несчастье помогло

В середине июля в Тулунскую городскую больницу вместе с другими пострадавшими от наводнения поступил 72-летний Игорь Григорьев (имя изменено). У него диагностировали многочисленные ушибы и ссадины, а также сильное переохлаждение. Медики работали в авральном режиме — счет потерпевшим шел на сотни.

Из-за чрезвычайной ситуации, сложившейся в регионе, у многих пациентов не было при себе никаких документов. У Григорьева — тоже, однако при госпитализации он все же сообщил врачам всю информацию о себе. Так как сведения о пострадавших заносили в компьютер и прогоняли через базы данных, вскоре к пенсионеру наведались оперативники уголовного розыска.

«Ранее он проживал в Таштагольском районе. На протяжении 24 лет находился в федеральном розыске по обвинению в покушении на убийство двух человек, в том числе малолетней девочки. Все это время скрывался на территории Иркутской области, без документов.
Управление СКР по Кемеровской области

Беглец стал настоящим отшельником — жил в тайге, занимался охотой. Дичь иногда продавал местным жителям и туристам, которые ехали на Байкал.

Незаконченное убийство

Преступление, в котором обвиняют «отшельника», произошло еще в ноябре 1995-го. Как рассказали РИА Новости жители Таштагола, Григорьев отличался буйным нравом и регулярно избивал сожительницу. Терпение у нее лопнуло, и она ушла от дебошира. Однако его это не устроило.

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«Задержанный явился домой к бывшей сожительнице, предложил ей наладить отношения и вновь сойтись, — продолжают следователи. — Получив категорический отказ, разозлился и несколько раз ударил ножом девушку, ее шестилетнюю дочь, а после нанес ранения и себе».

Услышав крики, соседи вызвали полицию и скорую. Всех троих госпитализировали, им была оказана своевременная медицинская помощь. Григорьев, однако, сбежал из больницы при первой же возможности, после чего был объявлен в федеральный розыск. Задержать его по горячим следам не удалось, поэтому расследование уголовного дела со временем приостановили.

«На допросе он во всем сознался и заявил, что все эти годы считал сожительницу и ее дочь убитыми, а себя — виновником их гибели, — заключают в СК. — Поэтому, чтобы избежать наказания, сбежал».

По решению Таштагольского районного суда, ближайшие два месяца Григорьев проведет под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетнего».

Делом занимаются сотрудники отдела по расследованию преступлений прошлых лет.

Сейчас «отшельник» проходит психолого-психиатрическую экспертизу. Если Григорьева признают вменяемым и докажут вину, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Впрочем, учитывая возраст и инвалидность, не исключено, что житель Кузбасса отделается более легким наказанием.

Добавим, что срок давности по статье «Убийство» истекает через 15 лет после преступления.

В данном случае никакого истечения быть не может, так как подозреваемый все эти годы находился в федеральном розыске. Следовательно, дело в любом случае дойдет до суда. Конечно, учитывая состояние здоровья, при назначении наказания возможны определенные послабления.
Игорь Трунов
юрист

Базы и камеры

Ситуация в Тулуне, когда дежурный прогон по базам данных и архивам помог силовикам вычислить опасного преступника, не уникальна.

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Так, в конце июля в Москве на входе на стадион «Лужники», где давала концерт группа Metallica, сотрудники полиции задержали 33-летнего молодого человека. Поклонник тяжелого рока находился в федеральном розыске за вымогательство. Преступления он совершил в Самаре, а скрывался в Москве. На беглеца указала система распознавания лиц, установленная в общественных местах.

Два года назад в Свердловской области после дежурства на футбольном матче, проходившем в Екатеринбурге, группа полицейских возвращалась на автобусе в город Арти. В темноте они разглядели силуэт человека, бредущего по трассе.

Решили подвезти его до ближайшего населенного пункта. Тот с радостью согласился, однако, когда зашел в салон, резко изменился в лице и попытался убежать. Это показалось полицейским странным, и попутчика быстро пробили по служебной базе данных.

Пешеход оказался неоднократно судимым за различные преступления. Находился в розыске за побои и издевательства над супругой. Его сразу задержали и доставили к следователям.

Тулун переживает вторую волну наводнения
Во время загрузки произошла ошибка.
31 июля© Ньюстюб
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