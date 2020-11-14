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09:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Умер актер Армен Джигарханян

Ему было 85 лет. Об этом сообщили в театре.

Источник: РИА "Новости"

В середине августа Telegram-канал Mash сообщил о том, что российский и советский актер и режиссер Армен Джигарханян попал в реанимацию.

По данным СМИ, актер попал в больницу в связи с обострением сердечно-сосудистого заболевания и почечной недостаточности на фоне сахарного диабета. Друг артиста Артур Согомонян рассказал, что госпитализация не была срочной. По его словам, Армен Борисович проходит плановое обследование. Из соцсетей же стало известно, что актер перенес операцию на сердце. Ему был установлен кардиостимулятор.

Народный артист СССР не в первый раз попадает в реанимацию. С конца 2017 года его состояние резко ухудшилось. Всему виной конфликт с бывшей женой артиста — Виталиной Цымбалюк-Романовской. Бесчисленные сплетни негативно повлияли на здоровье Джигарханяна и привели к обострению сахарного диабета.

8 июня 2020 года Telegram-канал Baza сообщил, что артист перенес инсульт.

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. С 1955 по 1967 годы работал в Русском драматическом театре имени К. С. Станиславского в Ереване.

В 1967 году был приглашён А. В. Эфросом в Московский театр имени Ленинского комсомола, где играл в спектаклях «Мольер», «Снимается кино», «Дым отечества» и др.

С 1969 по 1996 годы был одним из ведущих актёров театра имени Маяковского. Из многочисленных работ на сцене этого театра следует отметить роли в спектаклях «Разгром» (Левинсон), Трамвай «Желание» (Стенли Ковальский), «Беседы с Сократом» (Сократ), «Бег» (Хлудов), «Кошка на раскалённой крыше» (Большой Па) и др.

В 1996 году был принят в труппу театра «Ленком». С 1991 по 1996 годы преподавал актёрское мастерство во ВГИКе.

В 1996 году на основе своего курса основал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.

В кино актёр дебютировал в 1960 году в роли Акопа в фильме «Обвал», а известность Армену Джигарханяну принесла одна из лучших его киноролей — молодой учёный-физик Артем Манвелян из картины режиссёра Фрунзе Довлатяна «Здравствуй, это я!».

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Армен Джигарханян сыграл более 250 ролей в кино- и телефильмах («Новые приключения неуловимых», «Старые стены», «Премия», «Когда наступает сентябрь», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Никколо Паганини», «Паспорт», «Цареубийца» и многие другие).

За несколько десятилетий своей кинокарьеры Армен Джигарханян стал самым снимаемым российским актёром и даже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

В его копилке множество призов и наград, в том числе Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2010) за выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность, Благодарность Президента Российской Федерации (2002 года) за большой вклад в развитие театрального искусства и многие другие.

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