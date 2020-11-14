09:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Умер актер Армен Джигарханян
Ему было 85 лет. Об этом сообщили в театре.
В середине августа
По данным СМИ, актер попал в больницу в связи с обострением
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8 июня 2020 года
Советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. С 1955 по 1967 годы работал в Русском драматическом театре имени К. С. Станиславского в Ереване.
В 1967 году был приглашён А. В. Эфросом в Московский театр имени Ленинского комсомола, где играл в спектаклях «Мольер», «Снимается кино», «Дым отечества» и др.
С 1969 по 1996 годы был одним из ведущих актёров театра имени Маяковского. Из многочисленных работ на сцене этого театра следует отметить роли в спектаклях «Разгром» (Левинсон), Трамвай «Желание» (Стенли Ковальский), «Беседы с Сократом» (Сократ), «Бег» (Хлудов), «Кошка на раскалённой крыше» (Большой Па) и др.
В 1996 году был принят в труппу театра «Ленком». С 1991 по 1996 годы преподавал актёрское мастерство во ВГИКе.
В кино актёр дебютировал в 1960 году в роли Акопа в фильме «Обвал», а известность Армену Джигарханяну принесла одна из лучших его киноролей — молодой
Армен Джигарханян сыграл более 250 ролей в кино- и телефильмах («Новые приключения неуловимых», «Старые стены», «Премия», «Когда наступает сентябрь», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Никколо Паганини», «Паспорт», «Цареубийца» и многие другие).
В его копилке множество призов и наград, в том числе Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2010) за выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность, Благодарность Президента Российской Федерации (2002 года) за большой вклад в развитие театрального искусства и многие другие.
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