Шведский суд признал рэпера A$AP Rocky виновным по делу о драке

Музыканта задержали в начале июля после драки на улице в центре Стокгольма. Кадры потасовки были опубликованы самим музыкантом в его аккаунте в Instagram. На ролике видно, как неизвестный молодой человек пытается привлечь внимание музыканта и его охранника, следует за ними по улице. Впоследствии выяснилось, что это 19-летний беженец из Афганистана, ранее он привлекал внимание полиции из-за причастности к мелким кражам. На следующих кадрах Майерс швыряет своего оппонента на землю.
Вскоре музыкант был арестован, ему и двум его друзьям предъявили официальные обвинения. Основной причиной для этого стала полная видеозапись инцидента, оказавшаяся в распоряжении прокуратуры. Дело вызвало широкий резонанс, за музыканта вступились коллеги и президент США Дональд Трамп. В начале августа суд в Стокгольме постановил освободить A$AP Rocky и других подозреваемых из-под стражи.
«Все трое обвиняемых признаны виновными и приговорены к условным срокам. Суд установил, что обвиняемые не находились в ситуации, когда им угрожала реальная опасность, и не могли действовать в целях самообороны», — говорится в решении суда.
В решение отмечается, что прокурору не удалось доказать, что во время драки Майерс и его друзья использовали подручные предметы. «В целом ситуация была сложная. Прокурор не смог доказать, что пострадавший получал удары бутылками. Это повлияло на оценку серьезности преступления» — прокомментировал решение судья Пер Леннербрант, который вел дело.
Ранее прокурор потребовал для Майерса шесть месяцев тюремного заключения и компенсацию для пострадавшего в размере примерно 140 тысяч крон (14 тысяч евро). По решению суда, музыкант должен будет выплатить компенсацию, но в меньшем размере — 12,5 тысячи крон (1,25 тысячи евро).