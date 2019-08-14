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17:45 (мск), источник: Ведомости

В Москве начались обыски по делу о хищениях у крупного подрядчика РЖД

Следствие вышло на них, расследуя дело полковника Захарченко.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

В Москве начались обыски по делу о хищении средств у одного из крупнейших подрядчиков РЖД — группы компаний «1520», сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах и подтвердил источник, близкий к акционерам группы компаний «1520». По словам источников, обыски проходят с утра среды, 14 августа, по нескольким адресам, связанным с совладельцами ГК «1520».

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 210.3 УК (организация преступного сообщества с использованием служебного положения) и ряду других статей УК по эпизодам, связанным с выводом и отмыванием денег, которые «1520» получила для выполнения подрядов. Их общая сумма превышает 200 млрд руб.

Следствие подозревает, что средства подрядчика РЖД выводились за рубеж с помощью так называемой «молдавской схемы» через ряд банков.

Уголовное дело по ст. 210 УК (организация преступного сообщества) Главное следственное управление СКР возбудило по материалам дела бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, на квартире родственников которого изъяли почти на 9 млрд руб. наличных в рублях и иностранной валюте, сообщил в конце апреля «Росбалт».

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Обвинения в даче взяток Захарченко СКР ранее предъявил совладельцам ГК «1520» Валерию Маркелову (арестован в октябре 2018 г.) и Борису Ушеровичу (объявлен в розыск). По версии следствия, Маркелов в течение 10 лет давал Захарченко взятки на общую сумму около 2 млрд руб.

По словам источника, близкого к правоохранительным органам, новые обыски, проведение которых поддерживает ФСБ, призваны закрепить доказательную базу по этому делу.

«Ведомости» направили запрос в СКР, представитель которого была недоступна для комментариев. Представитель группы компаний «1520» опроверг факт обысков в компании.

Группа компаний «1520» — крупнейший строительный подрядчик РЖД, специализируется на проектировании и строительстве железных дорог. Компания была образована в 2014 г. На предприятиях группы, по ее данным, работает свыше 17 000 человек. В 2018 г. ее совладельцы заняли первое место в рейтинге «Короли госзаказа» журнала Forbes.

По оценке издания, сумма полученных ими подрядов от​​​​​​​ РЖД составила 218,2 млрд руб.

В апреле этого года Валерий Маркелов вышел из капитала ГК «1520». Ему принадлежали 28,33% группы. Его доля перешла гендиректору компании Алексею Крапивину, который увеличил свой пакет до 56,66%. Тогда же «Ведомости» сообщили о планах ВЭБа выкупить значительную долю в ГК «1520». Госкорпорация может приобрести от 30 до 49%, что позволит ей стать крупнейшим акционером «1520».

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