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17:28 (мск), источник: Daily Storm

Песков сообщил, что лесные пожары тушат «до седьмого пота»

Пресс-секретарь президента заявил, что стихийные бедствия могут быть вызваны природными факторами.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, что пожары в Сибири тушат «до седьмого пота». Но при всех усилиях человека природа часто бывает сильнее.

Это очень сложный процесс, и, к сожалению, здесь природа очень часто бывает сильнее людей со всем их потенциалом и со всей их решимостью работать до седьмого пота.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Владимира Путина
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Также Песков попросил не забывать о размерах страны, климатических феноменах и умышленных поджогах.

«И без засухи они горят, и с засухой они горят. И от года к году площадь возгорания меняется, но это ежегодный процесс. Кроме того, бывают природные пожары, которые тоже очень распространены. И зачастую охватывают очень обширные территории», — добавил Песков.

В начале августа Генеральная прокуратура обнаружила, что в Иркутской области намеренно поджигали леса, чтобы скрыть факты незаконной вырубки. Об этом заявил представитель ведомства Александр Куренной. Он добавил, что Генпрокуратура оценит законность действий властей региона и решит, кто должен возмещать ущерб из-за лесных пожаров.

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5 августа прокурор Роман Федосов сообщил журналистам, что власти региона намеренно искажали статистику по лесным пожарам: это касалось возгораний, расстояний до населенных пунктов, времени ликвидации пожаров и так далее. Федосов подчеркнул, что из-за предоставленных неверных данных федеральные власти и экстренные службы не могли работать правильно и в полную силу. Другой проблемой стала бюрократия: из-за волокиты, сказал представитель ведомства, региональные власти не увеличили команду специалистов для тушения пожаров.

В Красноярском крае и Иркутской области из-за природных возгораний введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, ЧС объявлена в ряде районов Бурятии и Якутии. МЧС ранее сообщало, что три миллиона гектаров тайги охвачены огнем, спасатели зафиксировали порядка 500 очагов, причем их площадь увеличивается. Более 800 населенных пунктов оказались в зоне задымления от лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. 31 июля президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров. Военное ведомство привлекло для этой цели авиацию.

Справка
Лесные пожары в Сибири

Что делают власти? И как спастись от задымления?

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