Песков сообщил, что лесные пожары тушат «до седьмого пота»

17:28 (мск), источник: Daily Storm
Это очень сложный процесс, и, к сожалению, здесь природа очень часто бывает сильнее людей со всем их потенциалом и со всей их решимостью работать до седьмого пота.
Также Песков попросил не забывать о размерах страны, климатических феноменах и умышленных поджогах.
«И без засухи они горят, и с засухой они горят. И от года к году площадь возгорания меняется, но это ежегодный процесс. Кроме того, бывают природные пожары, которые тоже очень распространены. И зачастую охватывают очень обширные территории», — добавил Песков.
В начале августа Генеральная прокуратура обнаружила, что в Иркутской области намеренно поджигали леса, чтобы скрыть факты незаконной вырубки. Об этом заявил представитель ведомства Александр Куренной. Он добавил, что Генпрокуратура оценит законность действий властей региона и решит, кто должен возмещать ущерб
5 августа прокурор Роман Федосов сообщил журналистам, что власти региона намеренно искажали статистику по лесным пожарам: это касалось возгораний, расстояний до населенных пунктов, времени ликвидации пожаров и так далее. Федосов подчеркнул, что
В Красноярском крае и Иркутской области