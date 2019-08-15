Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Чисто русская забава»Как появилась традиция хлопать в самолете при посадке
Фоторепортажи
9Шорт-лист Королевского фотографического общества
14Скончался король «русского шансона» эмигрантской волны Вилли Токарев
11:00 (мск), источник: Российская газета

Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Министерство юстиции России предупредило граждан о новом виде телефонного мошенничества: гражданам сообщают, что они якобы стали потерпевшими по уголовному делу и получили право на бесплатного адвоката.

Источник: TeroVesalainen/СС0

Обман проходит в два этапа. Сначала звонит некто, представляющийся сотрудником Минюста, МВД, Следственного комитета и т.п., и сообщает, что гражданин попал в списки потерпевших по какому-то очень большому уголовному делу. Это хорошая новость: так как человеку обещают в перспективе компенсации. Надо только написать заявление в официальные инстанции с просьбой предоставить бесплатного адвоката. На первом этапе гражданин никаких финансовых потерь не несет, а только удивляется странному звонку.

Новость
Товар подлежит обману. Как мошенники используют в своей рекламе звёзд

Как рассказал один из граждан, попавших в «счастливчики», он живет в Хабаровске. Однажды зимой ему позвонил человек, представившийся капитаном юстиции из Москвы. Вежливо помог составить заявление на имя какого-то советника юстиции и назвал адрес, куда направить обращение.

«После разговора у меня возникли вопросы, а почему Москва? — рассказывает гражданин. — Если заведено масштабное уголовное дело, почему со мной не связались из регионального отдела юстиции?».

По версии мошенников, в списки потерпевших гражданин попал, купив какие-нибудь товары, например биологически активные добавки. На втором этапе человеку звонит уже «бесплатный адвокат», якобы назначенный государством, и под каким-нибудь предлогом выманивает деньги.

В Минюст поступило несколько тысяч заявлений от «потерпевших» по несуществующим уголовным делам о предоставлении бесплатного адвоката.

Чтобы обезопасить себя, надо соблюдать главный принцип: никаких денег бесплатным адвокатам. Хотят помочь и заплатить, пусть помогают и платят.

Новость
Когда не брать трубку. Раскрыты часы спамерских атак в России

Как сообщили в Минюсте, в ведомство поступило несколько тысяч заявлений граждан из различных субъектов Российской Федерации с просьбой предоставить бесплатного адвоката для представления интересов в качестве потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Но никаких уголовных дел не существовало.

«По сведениям МВД России, в Следственный комитет Российской Федерации также поступают многочисленные заявления аналогичного содержания, — рассказывают в Минюсте. — Также, по имеющимся данным, мошенники с использованием технологических возможностей изменяют номер вызывающего абонента на номер Минюста России. Территориальными органами МВД России проводится проверка в отношении полученных от граждан заявлений, за результатами проверки установлен дополнительный контроль Генпрокуратуры».

В ведомстве официально заявляют:

Лица, предлагающие направить денежные средства на счета судов и других государственных учреждений посредством систем быстрых денежных переводов, не могут являться сотрудниками Минюста России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также правоохранительных органов, осуществляющими свои должностные обязанности.

Также стоит запомнить, что потерпевшим по уголовным делам адвокатов от государства не предоставляют.

Новость
Из «банка» позвонили. В России появился новый способ украсть ваши деньги

«Защитник может назначаться государством только подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, — подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Предоставление адвоката потерпевшим по уголовным делам Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено. При этом у потерпевших есть определенные процессуальные гарантии, защиту прав потерпевших осуществляют органы следствия и прокуратуры. В целом сейчас активно развивается система бесплатной юридической помощи — как государственной, так и негосударственной, и это одно из ключевых направлений деятельности Ассоциации юристов России. Однако ни одна программа бесплатной правовой помощи не предусматривает обзвона граждан с настойчивыми предложениями бесплатной правовой помощи. Если вам поступил подобный звонок, это уже знак, чтобы насторожиться. Порядок получения такой помощи и адреса, где ее можно получить, необходимо узнавать из официальных источников».

 Росавиация сообщила о состоянии черных ящиков севшего в поле Airbus
Захарова назвала безответственными планы США по выходу из ВТО
Аварийная посадка самолета Airbus А-321. Главное
«Пилот гений»: что говорят пассажиры севшего в поле Airbus A321
Полковник МВД назвал трусами жалобщиков на службу в полиции
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
СМИ узнали о ребенке Евгении Васильевой от суррогатной матери
Россияне назвали размер справедливой зарплаты
Турецкие бизнесмены просят ограничить систему «все включено»
Здоровье
Женщина принимала симптомы смертельной болезни за усталость У женщины четверо маленьких детей.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
Rio, «Веста», «Солярис» и «Камри»: реальные отзывы и мнения Самыми популярными «трехлетками» на российском вторичном рынке в 2019 году являются Kia Rio, Lada Granta и Hyundai Solaris. Но что сами владельцы думают об этих машинах? Какие у них плюсы и минусы?
Кино
Кейт Бланшетт заранее попросила у всех прощения за новый фильм Актриса призналась, что собирается уйти из кино
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Власти Петербурга предоставят на зиму гостиницы дворникам и кровельщикам
Дети
Российский учитель высказался против школьной формы Чем вредна стандартизированная форма и что на самом деле влияет на успеваемость учеников
Леди
Ксения Алферова снялась топлес на берегу моря Актриса наслаждается морем и солнцем.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь