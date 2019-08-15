"На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Экипаж и пассажиры не пострадали”— Mash (@mash_breaking) August 15, 2019
Заявление пресс-службы компании “Уральские авиалинии”. pic.twitter.com/kVoOSJoxK3
06:49 (мск), источник: Life.ru
Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку на поле в Подмосковье
Пассажирский самолёт А-321 совершил жёсткую посадку на поле в Раменском районе Подмосковья. Об этом пишет ТАСС.