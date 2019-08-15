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06:49 (мск), источник: Life.ru

Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку на поле в Подмосковье

Пассажирский самолёт А-321 совершил жёсткую посадку на поле в Раменском районе Подмосковья. Об этом пишет ТАСС.

По данным СМИ, на борту авиалайнера было более ста человек. Их эвакуируют, на месте работают экстренные службы.

Данные о пострадавших уточняются.

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