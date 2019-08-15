07:04 (мск), источник: Ведомости
Самолет Airbus А-321 совершил аварийную посадку в Подмосковье
Пассажирский самолет Airbus А-321 совершил аварийную посадку в аэропорту «Жуковский»
«Лайнер направлялся в Симферополь. После вылета через 15 минут совершил жесткую посадку в поле», — рассказал «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, экипаж самолета эвакуировал пассажиров. Самолет вылетел из аэропорта «Жуковский». Причиной аварийной ситуации стало столкновение с птицей.
Агентству городских новостей «Москва» в
Самолет выполнял рейс Москва — Симферополь. По информации источника «Интерфакса», на борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. По данным источника ТАСС, самолет принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии».