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07:04 (мск), источник: Ведомости

Самолет Airbus А-321 совершил аварийную посадку в Подмосковье

Пассажирский самолет Airbus А-321 совершил аварийную посадку в аэропорту «Жуковский» из-за пожара в двигателе, сообщают ТАСС, РИА «Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах. По информации источников, лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Источник: РИА "Новости"

«Лайнер направлялся в Симферополь. После вылета через 15 минут совершил жесткую посадку в поле», — рассказал «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, экипаж самолета эвакуировал пассажиров. Самолет вылетел из аэропорта «Жуковский». Причиной аварийной ситуации стало столкновение с птицей.

Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе управления МЧС по Московской области подтвердили факт инцидента, уточнив, что, по предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Самолет выполнял рейс Москва — Симферополь. По информации источника «Интерфакса», на борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. По данным источника ТАСС, самолет принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии».

Во время загрузки произошла ошибка.
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