В результате жесткой посадки А321 в Жуковском госпитализировали 23 человека

«В результате жесткой посадки самолета Airbus, следовавшего по маршруту Жуковский-Симферополь, из 226 человек на госпитализацию направлены 23 пассажира, среди которых 5 детей», — говорится в сообщении.
Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.
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