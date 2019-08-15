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09:45 (мск), источник: РИА Новости

В результате жесткой посадки А321 в Жуковском госпитализировали 23 человека

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В результате аварийной посадки самолета в Подмосковье госпитализированы 23 человека, из них пятеро детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Источник: МЧС РФ

«В результате жесткой посадки самолета Airbus, следовавшего по маршруту Жуковский-Симферополь, из 226 человек на госпитализацию направлены 23 пассажира, среди которых 5 детей», — говорится в сообщении.

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Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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