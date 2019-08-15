10:18 (мск), источник: Ведомости
Аварийная посадка самолета Airbus А-321 рядом с «Жуковским». Главное
По данным Минздрава, пострадали 23 человека.
Пассажирский самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который утром 15 августа выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи Жуковского. Самолет экстренно сел между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на расстоянии более одного километра от ВПП. На взлёте воздушное судно столкнулось со стаей чаек, птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в их работе, поэтому экипаж принял решение о посадке, объяснил причину инцидента Минтранс.
На борту самолета, по данным Минтранса, находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Точное число пострадавших уточняется. Минздрав сообщил о госпитализации 23 человек, в том числе пяти детей. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному, уточнили в министерстве.
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Госпитализацию 10 человек ранее подтвердил врио Раменского района Подмосковья Николай Воробьев. «В настоящий момент идет обследование 10 пострадавших в Раменской ЦРБ», — цитирует Воробьева «Интерфакс».
По данным Минтранса, у двух пассажиров серьезные травмы: у одного пассажира перелом ключицы, у другого — компрессионный перелом позвоночника. Все пострадавшие доставлены в больницы Жуковского и Раменского.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщил Следственный комитет. Уральская транспортная прокуратура совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой также начали проверку инцидента.
Для расследования обстоятельств происшествия сформирована специальная комиссия, отмечается в материалах Минтранса. Руководитель Росавиации Александр Нерадько выехал в аэропорт «Жуковский».
«Уральские авиалинии» сообщили, что готовят резервный самолет для пассажиров рейса Жуковский — Симферополь и перестраивают расписание, передает «Интерфакс».
Инцидент с птицами — экстраординарный случай, а экипаж сработал «четко, по инструкции», сообщил агентству генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.
«Такое бывает крайне редко, может раз в 50 лет. И птицы были такие крупные — чайки или вороны. Хорошо, что экипаж действовал правильно», — добавил он. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил представить экипаж самолета к наградам, сообщает «РИА Новости».
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