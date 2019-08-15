Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Чисто русская забава»Как появилась традиция хлопать в самолете при посадке
Фоторепортажи
9Шорт-лист Королевского фотографического общества
14Скончался король «русского шансона» эмигрантской волны Вилли Токарев
10:18 (мск), источник: Ведомости

Аварийная посадка самолета Airbus А-321 рядом с «Жуковским». Главное

По данным Минздрава, пострадали 23 человека.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Пассажирский самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который утром 15 августа выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи Жуковского. Самолет экстренно сел между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на расстоянии более одного километра от ВПП. На взлёте воздушное судно столкнулось со стаей чаек, птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в их работе, поэтому экипаж принял решение о посадке, объяснил причину инцидента Минтранс.

Новость
Как готовят самолеты к вылету?

На борту самолета, по данным Минтранса, находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Точное число пострадавших уточняется. Минздрав сообщил о госпитализации 23 человек, в том числе пяти детей. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному, уточнили в министерстве.

В пресс-службе Минздрава Московской области «Интерфаксу» сообщили о девяти пострадавших детях и беременной женщине. «В результате аварийной посадки самолета в Жуковском 23 человека доставлены в Раменскую центральную больницу в удовлетворительном состоянии с легкими травмами, в том числе девять детей и беременная женщина, которая после обследования была отпущена», — уточнили в ведомстве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Госпитализацию 10 человек ранее подтвердил врио Раменского района Подмосковья Николай Воробьев. «В настоящий момент идет обследование 10 пострадавших в Раменской ЦРБ», — цитирует Воробьева «Интерфакс».

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным Минтранса, у двух пассажиров серьезные травмы: у одного пассажира перелом ключицы, у другого — компрессионный перелом позвоночника. Все пострадавшие доставлены в больницы Жуковского и Раменского.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщил Следственный комитет. Уральская транспортная прокуратура совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой также начали проверку инцидента.

Для расследования обстоятельств происшествия сформирована специальная комиссия, отмечается в материалах Минтранса. Руководитель Росавиации Александр Нерадько выехал в аэропорт «Жуковский».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Уральские авиалинии» сообщили, что готовят резервный самолет для пассажиров рейса Жуковский — Симферополь и перестраивают расписание, передает «Интерфакс».

Инцидент с птицами — экстраординарный случай, а экипаж сработал «четко, по инструкции», сообщил агентству генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

«Такое бывает крайне редко, может раз в 50 лет. И птицы были такие крупные — чайки или вороны. Хорошо, что экипаж действовал правильно», — добавил он. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил представить экипаж самолета к наградам, сообщает «РИА Новости».

Росавиация сформирует специальную комиссию для расследования ЧП в Подмосковье
Во время загрузки произошла ошибка.
10:12 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Пассажирский Airbus совершил посадку на кукурузное поле в Подмосковье
 Аварийная посадка самолета Airbus А-321 рядом с «Жуковским». Главное
20 лет Владимира Путина: трансформация режима
«Пилот гений»: что говорят пассажиры севшего в поле Airbus A321
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Дочь Брюса Ли предложила Квентину Тарантино заткнуться
СМИ узнали о ребенке Евгении Васильевой от суррогатной матери
Полковник МВД назвал трусами жалобщиков на службу в полиции
Здоровье
Женщина принимала симптомы смертельной болезни за усталость У женщины четверо маленьких детей.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
Rio, «Веста», «Солярис» и «Камри»: реальные отзывы и мнения Самыми популярными «трехлетками» на российском вторичном рынке в 2019 году являются Kia Rio, Lada Granta и Hyundai Solaris. Но что сами владельцы думают об этих машинах? Какие у них плюсы и минусы?
Кино
Кейт Бланшетт заранее попросила у всех прощения за новый фильм Актриса призналась, что собирается уйти из кино
Недвижимость
Определены места концентрации зажиточных москвичей
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Российские аэропорты решили застроить жильем
Дети
Российский учитель высказался против школьной формы Чем вредна стандартизированная форма и что на самом деле влияет на успеваемость учеников
Леди
Ксения Алферова снялась топлес на берегу моря Актриса наслаждается морем и солнцем.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь