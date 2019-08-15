«Пилот гений»: что говорят пассажиры севшего на кукурузном поле Airbus A321

«На взлете самолет, не знаю, что с ним произошло, у него отказал двигатель, и мы стали терять высоту. Благо мы не особо высоко поднялись», — рассказывает один из пассажиров. «Нам очень повезло с территорией, потому что мы приземлились на поле. Не дай бог приземлиться где-то подальше. Стюардессы моментально при приземлении открыли экстренные выходы, надулись трапы. Все люди стали помогать друг другу, многие уже разбегались босиком, но все остались живы. Конечно, с грузом остались только проблемы. Сейчас нас не подпускают, потому что есть угроза возгорания», — отметил мужчина.
«Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана», — написал в Twitter вскоре после приземления один из пассажиров. Он отметил, что двигатель несколько раз хлопал, пилоты пытались снова его запустить, но самолет начал падать. «Я держался за крест, я теперь точно верю в бога», — заявил он и добавил: «Пилотам памятник».
«Ребятки, поздравьте меня и всех нас. Здесь куча народа, и мы рухнули. Пилоты — красавцы, посадили птичку, просто респект и уважуха. Не могу говорить, сердце заходится, это было стремно», — говорит пассажир на видео, которое выложил Telegram-канал 112.
«Все живы, пилот гений», — рассказала «Комсомольской правде» пассажирка рейса Ольга. По ее словам, пилот сажал самолет «с достаточно большой высоты». «Будет возможность — передайте поклон от пассажиров. Нас осмотрели врачи, а сейчас мы едем обратно в аэропорт. Во время посадки было два резких удара, и тут же всех вывели. Кстати, о птицах. Я не знаю почему говорят о том, что они в два двигателя попали. Шум был только с одной стороны, с правой, где буквы ДЕФ. Когда мы приземлились, от всего самолета были аплодисменты! Мы подходили к бортпроводникам и стюардессам и целовали их», — сообщила девушка.
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Что говорят пилоты
«После взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, второй двигатель тоже заглох. Тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились, собственно, в поле. “На ручном”, командир взял управление», — заявил телеканалу «РЕН-ТВ» второй пилот самолета.
Такие случаи — пока единичные. Но чайки действительно стали проблемой подмосковных аэропортов. Они летают не в одиночку, как например, те же вороны, а стаями, они наглые и ничего не боятся. А если брать аэропорт в Жуковском — то там Москва-река рядом с полосой и кукурузное поле — хорошая среда для них. Если на территории аэропорта стоит отпугивающее оборудование, то за пределами взлетной полосы ничего уже не сделать.
Магомед Толбоевлетчик-испытатель
Толбоев отмечает, что на истребителях ставятся решетки, чтобы птицы не попадали в двигатели, но на гражданской авиации их нет.
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Самолет Аirbus 321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. По предварительным данным Росавиации, на борту воздушного судна были 226 пассажиров и 7 членов экипажа. На взлете, вскоре после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, некоторые птицы попали в двигатели, что привело к перебоям в их работе. По данным Минздрава РФ, после аварийной посадки госпитализированы 23 пассажира, в том числе пять детей.