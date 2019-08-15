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10:26 (мск), источник: Вести.Ru

Жесткая посадка А321: что известно о самолете и членах экипажа

Лайнер Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в Подмосковье сразу после вылета из аэропорта Жуковский. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

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Известно, что командиром воздушного суда был екатеринбуржец Дамир Юсупов, вторым пилотом — Георгий Мурзин. Старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий, бортпроводники — Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина и Дмитрий Гончаренко, сообщает телеканал «Россия 24».

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Пилот Дамир Юсупов учился в Ульяновском институте гражданской авиации, после с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. В «Уральских авиалиниях» работает с декабря 2013 года. Его отец был командиром экипажа на вертолете Ми-8. Пилотом Дамир Юсупов стал в 32 года. Он водит самолеты Airbus A-320, 319, 321. Летает в основном по России, а также в Китай, Среднюю Азию, Турцию, Арабские Эмираты, Тунис, Египет, в том числе водит чартеры, на которых летают спортивные команды.

Второй пилот Георгий Мурзин тоже окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. В «Уральских авиалиниях» работает с октября 2018 года.

Airbus А321 — самый крупный в семействе А320. Его первый полет состоялся в марте 1993 года. Лайнер выпускается и в настоящее время. При компоновке салона для двух классов он может вместить до 170 пассажиров. Если в салоне всего один класс, то на борт смогут подняться до 220 пассажиров. Дальность полета при этом составляет до 5 600 километров.

Длина самолета превышает 44 метра, размах крыла — более 34 метров. Его максимальный взлетный вес — 93,5 тонны, а крейсерская скорость — 845 километров в час. У А321 восемь пассажирских дверей.

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