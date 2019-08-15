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12:25 (мск), источник: РИА Новости

Военные США заявили о взрыве европейской ракеты в космосе

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.

Источник: Роскосмос/Олег Артемьев

Согласно сообщению, ступень ракеты Ariane 4 взорвалась на орбите 22 июля примерно в 12.17 мск, обнаружены семь обломков, ступень взорвалась сама по себе — не из-за столкновения с каким-то другим объектом. Несет ли образовавшийся космический мусор угрозу другим аппаратам, не сообщается.

Ракета в августе 1992 года вывела на орбиту три спутника: американо-французский Topex/Poseidon, южнокорейский Kitsat-1 и французский S80/T.

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Базирующаяся на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.

По данным специализированного сайта ВВС США spacetrack.org, до разрушения ступень находилась на орбите с минимальной высотой 404 километра и максимальной 1296 километров.

Ранее представитель ЦНИИмаша (головной научный институт «Роскосмоса») Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.

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