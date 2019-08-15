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13:45 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос о награждении летчиков А321

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Кремле прокомментировали инцидент с самолетом, экстренно севшим на поле в Подмосковье, и заявили, что пилотов в кратчайшие сроки наградят.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что госнаграды присуждаются указом главы государства.

После того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, и они будут награждены.
Дмитрий Песков
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Он подчеркнул, что пилотов в Кремле считают героями.

«Давайте поздравим друг друга <…> пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет», — добавил представитель президента.

Журналисты также попросили его прокомментировать сообщения о том, что за пределами аэропорта Жуковский находится несанкционированная свалка, привлекающая много птиц, которые, по предварительным данным, попали в двигатели и стали причиной аварии.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что все факторы станут известны в результате расследования, которое обещает быть оперативным, так как корпус самолета и черные ящики уцелели.

«Есть своя процедура. И только потом можно будет говорить уже о причинах. <…> Если вы спрашиваете, хорошо ли это — несанкционированная свалка, это плохо. И вы знаете, что с несанкционированными свалками ведется непримиримая борьба», — заключил Песков.

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Приземление в поле

Самолет А321 «Уральских авиалиний» выполнял рейс Москва — Симферополь, на его борту находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа.

Сразу после взлета в двигатели попала стая чаек, это повлекло перебои в их работе. Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское. Самолет приземлился с убранным шасси.

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. По данным Минздрава, 23 человека госпитализировали, в том числе девять детей.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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