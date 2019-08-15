В Кремле ответили на вопрос о награждении летчиков А321

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что госнаграды присуждаются указом главы государства.
После того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, и они будут награждены.
Он подчеркнул, что пилотов в Кремле считают героями.
«Давайте поздравим друг друга <…> пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет», — добавил представитель президента.
Журналисты также попросили его прокомментировать сообщения о том, что за пределами аэропорта Жуковский находится несанкционированная свалка, привлекающая много птиц, которые, по предварительным данным, попали в двигатели и стали причиной аварии.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что все факторы станут известны в результате расследования, которое обещает быть оперативным, так как корпус самолета и черные ящики уцелели.
«Есть своя процедура. И только потом можно будет говорить уже о причинах. <…> Если вы спрашиваете, хорошо ли это — несанкционированная свалка, это плохо. И вы знаете, что с несанкционированными свалками ведется непримиримая борьба», — заключил Песков.
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