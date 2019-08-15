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13:25 (мск), источник: Life.ru

Капитан с большой буквы: кто спас жизни 226 пассажиров «Уральских авиалиний»

Сегодня 226 пассажиров рейса Москва — Симферополь чудом избежали гибели, и всё благодаря работе семи членов экипажа, которые на растерялись и смогли спасти ситуацию. И главным героем дня стал пилот Дамир Юсупов.

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По какому-то несчастливому стечению обстоятельств в оба двигателя самолёта, вылетевшего из аэропорта Жуковский, попали птицы. Но Дамир смог быстро сориентироваться и экстренно посадить самолёт на кукурузном поле близ аэропорта. Никто не погиб, и пассажиры отделались лишь несильными травмами.

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И что самое удивительное — Дамир Юсупов не так давно стал командиром, всего год назад. Мужчина всю жизнь грезил самолётами и хотел стать пилотом, как папа, но не всё получается, как задумывалось. Сперва Дамир, прекрасный муж и многодетный отец, получил юридическое образование и проработал по профессии до 33 лет. Но потом решил, что мечта важнее, и окончил лётное училище, пишет КП.

По словам брата Дамира, в общей сложности мужчина в авиации проработал лет восемь и коллеги отзываются о нём только положительно. Пилот всегда был ответственным и готовым прийти на помощь. А теперь это могут подтвердить ещё и все 226 пассажиров, которые при первой же возможности бросились благодарить и обнимать пилота-героя.

Мы учились вместе в Бугурусланском лётном училище, окончили с отличием. Знаю его с хорошей стороны, летал и учился на пятёрки, английский язык знает в совершенстве. Грамотный, общительный, у меня о нём только положительное мнение.
Одногруппник Дамира Юсупова
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