14:04 (мск), источник: РИА Новости
Роскосмос сдвинул сроки запуска миссии к Марсу
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сроки запуска совместной
«Запуск миссии ExoMars-2020 запланирован в рамках “астрономического окна” 26 июля — 13 августа 2020 года с прибытием на Марс в марте 2021 года», — говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.
Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин анонсировал в своем Twitter старт миссии на Марс 25 июля 2020 года.
На прошлой неделе источник РИА Новости сообщил о неудачных испытаниях 5 августа в Швеции парашютной системы европейской разработки, Европейское космическое агентство подтвердило это через неделю — порвалась ткань купола парашюта. Новые испытания планируется провести до конца 2019-го, а также в следующем году.
Это была не первая неудача при испытаниях парашютной системы для ExoMars-2020. В июне Европейское космическое агентство сообщило, что 28 мая при испытаниях оба основных парашюта раскрылись нормально, однако сразу после выхода из контейнеров на парашютах были обнаружены разрывы в ткани. ЕКА планировало доработать парашютную систему.
Миссия ExoMars-2020 состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российский посадочный модуль «Казачок» и европейский марсоход Rosalind Franklin. На «Казачке» будут установлены 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Посадка десантного модуля на Марс намечается на март 2021 года.