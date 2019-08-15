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16:01 (мск), источник: Esquire

Собор Парижской Богоматери находится под угрозой обрушения из-за жары

Аномально высокая температура отрицательно сказывается на состоянии собора, пережившего сильный пожар.

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Собор Парижской Богоматери до сих пор находится под угрозой обрушения, несмотря на ремонтные работы. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на заявление Министерства культуры Франции.

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Отрицательное воздействие на пострадавший от пожара собор оказывает аномальная жара, установившаяся этим летом на территории всей Европы. Из-за рекордных температур зафиксированы новые падения камней со сводов нефа. Как отмечают специалисты, из-за жары вся та часть воды, которая впиталась в камень во время тушения пожара, может испариться, и тогда, как земля в пустыне, конструкция начнет трескаться.

Также в Минкульте добавили, что пока все работы в соборе направлены на избежание его разрушения, а не на реставрацию.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел крупнейший в его истории пожар. Огонь удалось потушить только спустя 12 часов. В результате произошло обрушение шпиля и трети крыши, но корпус здания спасли.

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Для жителей Франции и туристов произошедшее стало сильным потрясением. Президент Эмманюэль Макрон пообещал восстановить один из главных символов страны в течение пяти лет. Однако эксперты отмечают, что понадобится больше времени.

С конца июня в Европе установилась аномальная жара — это лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Столбики термометров превысили 40 градусов во Франции, Бельгии, Германии, Нидерландах и других странах.

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