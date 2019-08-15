16:01 (мск), источник: Esquire
Собор Парижской Богоматери находится под угрозой обрушения из-за жары
Аномально высокая температура отрицательно сказывается на состоянии собора, пережившего сильный пожар.
Собор Парижской Богоматери до сих пор находится под угрозой обрушения, несмотря на ремонтные работы. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на заявление Министерства культуры Франции.
Отрицательное воздействие на пострадавший от пожара собор оказывает аномальная жара, установившаяся этим летом на территории всей Европы.
Также в Минкульте добавили, что пока все работы в соборе направлены на избежание его разрушения, а не на реставрацию.
Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел крупнейший в его истории пожар. Огонь удалось потушить только спустя 12 часов. В результате произошло обрушение шпиля и трети крыши, но корпус здания спасли.
Для жителей Франции и туристов произошедшее стало сильным потрясением. Президент Эмманюэль Макрон пообещал восстановить один из главных символов страны в течение пяти лет. Однако эксперты отмечают, что понадобится больше времени.
С конца июня в Европе установилась аномальная жара — это лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Столбики термометров превысили 40 градусов во Франции, Бельгии, Германии, Нидерландах и других странах.