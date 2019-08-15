16:40 (мск), источник: Lenta.Ru
Найдена новая жертва отравления в Солсбери
Британская полиция сообщила о новой жертве отравления в Солсбери. Соответствующий
«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением “Новичка” в Солсбери, подтвердили, что следы
Ранее стало известно, что британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Они, как утверждают британские власти, были отравлены разработанным в СССР
До этого сообщалось, что от контакта с «Новичком» пострадали полицейский Ник Бейли, а также Чарли Роули и Дон Стерджесс. Бейли и Роули прошли длительную реабилитацию, но утверждают, что их здоровью нанесен большой урон. Стерджесс скончалась.