Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Tesla сгорела: насколько безопасны элитные электрокары Столкнулся, взорвался и выгорел полностью: от автомобиля Tesla, который врезался в грузовик, не осталось ничего
Фоторепортажи
9Шорт-лист Королевского фотографического общества
16А321 жестко сел в Жуковском
16:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Найдена новая жертва отравления в Солсбери

Британская полиция сообщила о новой жертве отравления в Солсбери. Соответствующий пресс-релиз опубликовали представители Скотленд-Ярда.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением “Новичка” в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Они, как утверждают британские власти, были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ, органа российской военной разведки.

В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

До этого сообщалось, что от контакта с «Новичком» пострадали полицейский Ник Бейли, а также Чарли Роули и Дон Стерджесс. Бейли и Роули прошли длительную реабилитацию, но утверждают, что их здоровью нанесен большой урон. Стерджесс скончалась.

Отравление в Солсбери: Виктория Скрипаль опубликовала первую главу книги
Во время загрузки произошла ошибка.
2 июня© Ньюстюб
Следите за развитием темы Дело Скрипалей
 Реакция Путина на протесты в Москве
Костюм Дженнифер Лопез расстегнулся во время концерта в Москве. Видео
Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле
В Кремле ответили на вопрос о награждении летчиков А321
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Футбольный клуб подарил бессрочные абонементы экипажу A321
Андрей Разин и Юрий Шатунов поспорили о «Белых розах»
Дочь Брюса Ли предложила Квентину Тарантино заткнуться
«Нафтогаз» замахнулся на имущество России на миллиарды долларов
Здоровье
Женщина принимала симптомы смертельной болезни за усталость У женщины четверо маленьких детей.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
Rio, «Веста», «Солярис» и «Камри»: реальные отзывы и мнения Самыми популярными «трехлетками» на российском вторичном рынке в 2019 году являются Kia Rio, Lada Granta и Hyundai Solaris. Но что сами владельцы думают об этих машинах? Какие у них плюсы и минусы?
Кино
Толстоганова и Снаткина вместе появятся в новом сериале Звезды примут участие в съемках сериала Екатерины Двигубской «Хозяйка горы»
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Власти Петербурга предоставят на зиму гостиницы дворникам и кровельщикам
Популярные темы на «Детях»
Скучно на форуме! по следам тем 542
Как поделить комнаты 180
Как вы совмещаете работу и уход за ребенком? 110
Отпуск по уходу до 3х лет для папы из газпрома 104
Леди
Ксения Алферова снялась топлес на берегу моря Актриса наслаждается морем и солнцем.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь