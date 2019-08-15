Экипаж А321 рассказал подробности аварийной посадки в кукурузном поле

Первый пилот Дамир Юсупов объяснил, что решил садиться на поле после того, как из строя вышел второй двигатель самолета. «В тот момент мысли были только о том, как не допустить падения. Когда падение уже было неизбежно — как можно мягче посадить самолет», — сказал он.
«После взлета появилась неустойчивая работа двигателя. Сначала левого, потом — правого. Я сначала подумал, что отказ только одного двигателя. Правый работал. Думал, сейчас поработаем отказ, двигатель выключим, развернемся, задание попросим, выполним посадку на том же аэродроме», — рассказал господин Юсупов.
Однако второй двигатель продолжал терять мощность. Господин Юсупов вспоминает, что времени было очень мало — со взлета прошло три минуты максимум. «Я принял решение не выпускать шасси, потому что это было безопаснее для посадки», — рассказал он.
Командир экипажа сообщил, что не видел самого момента эвакуации. «Бригада бортпроводников сработала профессионально. Мгновенно дали надлежащие команды, выпустили надувные трапы. Я выхожу — самолет пустой. Мне доложили, что жертв нет, все эвакуированы. Через открытые двери увидел, что пассажиры на безопасном расстоянии», — сказал он.
По словам бортпроводницы Надежды Вершилиной, экипаж действовал согласно инструкции. «Все прошло так, как мы отрабатывали. Неожиданностей не было. Пассажиры вели себя достаточно сдержанно. Команды слушали. Все быстро эвакуировались», — рассказала она.
Замгендиректора «Уральских авиалиний» Александр Зиновьев заявил, что авиакомпания считает пилотов «героями, которые спасли 226 жизней». Однако сам господин Юсупов ранее заявил, что героем себя не считает. «Честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — сказал он (цитата по ТАСС).
Самолет A321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Всего на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Экипаж отстранен от полетов на время проверки. За помощью к врачам обратились 75 пассажира, среди которых 19 детей.