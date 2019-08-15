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19:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Экипаж А321 рассказал подробности аварийной посадки в кукурузном поле

Экипаж Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказал журналистам о том, как проходила аварийная посадка рейса U6178 Москва—Симферополь.

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Первый пилот Дамир Юсупов объяснил, что решил садиться на поле после того, как из строя вышел второй двигатель самолета. «В тот момент мысли были только о том, как не допустить падения. Когда падение уже было неизбежно — как можно мягче посадить самолет», — сказал он.

«После взлета появилась неустойчивая работа двигателя. Сначала левого, потом — правого. Я сначала подумал, что отказ только одного двигателя. Правый работал. Думал, сейчас поработаем отказ, двигатель выключим, развернемся, задание попросим, выполним посадку на том же аэродроме», — рассказал господин Юсупов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако второй двигатель продолжал терять мощность. Господин Юсупов вспоминает, что времени было очень мало — со взлета прошло три минуты максимум. «Я принял решение не выпускать шасси, потому что это было безопаснее для посадки», — рассказал он.

Командир экипажа сообщил, что не видел самого момента эвакуации. «Бригада бортпроводников сработала профессионально. Мгновенно дали надлежащие команды, выпустили надувные трапы. Я выхожу — самолет пустой. Мне доложили, что жертв нет, все эвакуированы. Через открытые двери увидел, что пассажиры на безопасном расстоянии», — сказал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам бортпроводницы Надежды Вершилиной, экипаж действовал согласно инструкции. «Все прошло так, как мы отрабатывали. Неожиданностей не было. Пассажиры вели себя достаточно сдержанно. Команды слушали. Все быстро эвакуировались», — рассказала она.

Замгендиректора «Уральских авиалиний» Александр Зиновьев заявил, что авиакомпания считает пилотов «героями, которые спасли 226 жизней». Однако сам господин Юсупов ранее заявил, что героем себя не считает. «Честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — сказал он (цитата по ТАСС).

Во время загрузки произошла ошибка.

Самолет A321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Всего на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Экипаж отстранен от полетов на время проверки. За помощью к врачам обратились 75 пассажира, среди которых 19 детей.

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Во время загрузки произошла ошибка.
17:43 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Пассажирский Airbus совершил посадку на кукурузное поле в Подмосковье
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