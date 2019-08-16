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00:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилось видео попадания птиц в двигатель A321

Момент попадания птиц в двигатель лайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье попал на видео. Кадры на своем YouTube-канале публикует Ruptly.

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фотографий
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На 40-секундном ролике, снятом из пассажирского салона, видно, как самолет начинает набирать высоту, а затем у него вспыхивает правый двигатель.

Во время загрузки произошла ошибка.

Airbus A321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Это произошло спустя 15 минут после взлета. По предварительной информации, причиной остановки двигателей стало столкновение со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Жертв нет, за медицинской помощью обратились 76 человек.

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