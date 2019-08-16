00:44 (мск), источник: Коммерсантъ
«Ни у Миши, ни у Арсения до сих пор нет лекарств»
В Москве снова задержана мать
Сотрудники таможенной службы вновь задержали в почтовом отделении мать
В Москве в очередной раз задержали мать
Напомним, 16 июля 2019 года в почтовом отделении района Новокосино при получении посылки с не зарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором «Фризиум» была задержана мать пациента детского хосписа Елена Боголюбова, а год назад — в июне 2018 года дело о незаконном сбыте психотропного препарата было возбуждено в отношении матери
Как сообщили «Ъ» в
После этого к Елене приехали домой с обыском, изъяли системный блок от компьютера, «возбудили уголовное дело по факту»: «Завтра (в пятницу.— “Ъ”) оно будет передано в Главное следственное управление».
Она сообщила, что «каждый день в “Дом с маяком” звонят и пишут сотни родителей, чьим детям нужны “Фризиум”, “Сабрил”, микроклизмы “Диазепама” и другие не зарегистрированные в РФ препараты». По ее словам, фонд собрал информацию о 2,1 тыс. пациентов, которые принимают эти лекарства.
Если правительство России не примет срочных мер, завтра в России будет открыто 2,1 тыс. уголовных дел против родителей неизлечимо больных детей. И это будет позор на весь мир.
Напомним, в Минздраве, комментируя ситуацию с задержанием Елены Боголюбовой, попытавшейся в июле получить препарат «Фризиум» на почте, заявляли, что ее сыну «лечащий врач не назначал лекарство против судорог “Фризиум”»: «Боголюбов Михаил проходил консультацию в Институте педиатрии имени Вельтищева 28 февраля 2017 года. “Клобазам” (международное непатентованное название препарата “Фризиум”) был упомянут как потенциальный препарат резерва при отсутствии эффекта от всех рекомендованных мероприятий. Ни консилиум, ни врачебная комиссия в день консультации не проводились». Также ведомство сообщило, что производитель препарата «никогда не представлял его на регистрацию и не проводил проверку его эффективности и безопасности на пациентах в РФ»: «Препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ».
В Минздраве заявили, что «ввоз таких препаратов допускается при наличии медицинских документов, подтверждающих факт назначения лекарств»: «Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации существуют механизмы для обеспечения законного ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов». Также в Минздраве сообщили, что в России зарегистрированы десятки противосудорожных лекарственных средств центрального и периферического действия.
Тем не менее после задержания Елены Боголюбовой по поручению правительства РФ Минздрав обратился к региональным властям и попросил «срочно проанализировать список детей, нуждающихся в назначении по жизненным показаниям в не зарегистрированных на территории РФ лекарственных препаратов “Диазепам” в микроклизмах, “Фенобарбитал” в ампулах и сиропе», а также еще ряда препаратов. Информацию необходимо было предоставить в срок до 8 августа. Как сообщила основатель фонда помощи хосписам «Вера», член ОНФ Нюта Федермессер, «в правительстве озвучили план, по которому всем будут проведены федеральные консилиумы с рекомендацией на использование необходимого препарата, а Московский эндокринный завод сделает адресные закупки на год под каждого ребенка».
Комментируя в соцсетях очередную ситуацию с задержанием матери
Валерия Мишина