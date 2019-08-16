06:18 (мск), источник: Российская газета
СМИ: Вскрытие тела Эпштейна показало, что он мог быть убит
В четверг
Американские СМИ со ссылкой на судебные источники, распространили предварительные оценки экспертов по результатам вскрытия. Медицинский корреспондент Fox News доктор Марк Сигел заявил в четверг: «Более вероятным является то, что смерть Джеффри Эпштейна была скорее убийством, чем самоубийством. После вскрытия тела Эпштейна, как сообщается, судмедэксперты обнаружили сломанные шейные позвонки».
Вскрытие тела Эпштейна показало, что у подозреваемого сломано несколько позвонков на шее, а также подъязычная кость.
Сигел сказал, что он все еще ждет дополнительной информации, прежде чем выносить окончательное мнение по поводу обстоятельств смерти миллионера, которого обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними, но выразил подозрение и скептицизм в отношении ряда деталей, окружающих смерть Эпштейна, в том числе бездействия охранников, которые на самом деле в течение нескольких часов, как положено по инструкции, не проверяли его камеру.
В свою очередь главный судмедэксперт
Напомним, что после смерти появились различные конспирологические теории относительно того, как на самом деле умер Эпштейн. Во время обыска в его особняке была найдена записная книжка опального олигарха с «секретными» телефонами весьма влиятельных лиц из мира политики, бизнеса, искусства как из США, так и из Франции и Великобритании, включая сына британской королевы принца Эдварда, который был другом покойного.