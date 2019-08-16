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06:18 (мск), источник: Российская газета

СМИ: Вскрытие тела Эпштейна показало, что он мог быть убит

В четверг наконец-то появились предварительные данные по результатам вскрытия тела 68-летнего мультимиллионера Джеффри Эпштейна, который утром в субботу был найден без сознания в своей камере в тюремном центре на Манхэттене и скончался по дороге в госпиталь.

Источник: AP 2019

Американские СМИ со ссылкой на судебные источники, распространили предварительные оценки экспертов по результатам вскрытия. Медицинский корреспондент Fox News доктор Марк Сигел заявил в четверг: «Более вероятным является то, что смерть Джеффри Эпштейна была скорее убийством, чем самоубийством. После вскрытия тела Эпштейна, как сообщается, судмедэксперты обнаружили сломанные шейные позвонки».

Вскрытие тела Эпштейна показало, что у подозреваемого сломано несколько позвонков на шее, а также подъязычная кость.

Эта гиоидная кость, которая находится рядом с Адамовым яблоком, может быть сломана во время самоубийства, особенно у пожилых людей, но чаще встречается при убийствах, связанных с удушением, сообщает The Washington Post.
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Сигел сказал, что он все еще ждет дополнительной информации, прежде чем выносить окончательное мнение по поводу обстоятельств смерти миллионера, которого обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними, но выразил подозрение и скептицизм в отношении ряда деталей, окружающих смерть Эпштейна, в том числе бездействия охранников, которые на самом деле в течение нескольких часов, как положено по инструкции, не проверяли его камеру.

В свою очередь главный судмедэксперт Нью-Йорка Барбара Сэмпсон, которая в воскресенье провела вскрытие тела Эпштейна, сказала в своем заявлении, что ни один фактор при вскрытии не может в одиночку дать убедительный ответ о том, что произошло на самом деле.

Напомним, что после смерти появились различные конспирологические теории относительно того, как на самом деле умер Эпштейн. Во время обыска в его особняке была найдена записная книжка опального олигарха с «секретными» телефонами весьма влиятельных лиц из мира политики, бизнеса, искусства как из США, так и из Франции и Великобритании, включая сына британской королевы принца Эдварда, который был другом покойного.

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