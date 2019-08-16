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10:18 (мск), источник: ТАСС

Семь человек госпитализировали в Ульяновске после отравления неизвестным веществом

По словам министра здравоохранения региона Сергея Панченко, все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.

Источник: РИА "Новости"

УЛЬЯНОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Семь человек, в том числе двое детей, отравились неизвестным веществом, их доставили в медицинские учреждения Ульяновска. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой министерства здравоохранения региона.

В настоящее время в областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи и областной детской клинической больнице получают лечение семь пациентов, связанных между собой родственными или служебными отношениями, с подозрением на отравление неустановленным веществом, в том числе пять взрослых и двое детей.
Пресс-служба министерства здравоохранения

По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, основной симптом у пациентов — кровотечения. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии.

«На настоящий момент известно, что всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя. О ситуации проинформированы правоохранительные органы», — приводят слова Панченко в сообщении.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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