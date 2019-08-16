Экспертиза установила, что проект «Платформа» стоил больше выделенных из бюджета средств

«Осуществление проекта “Платформа” было значительным культурным явлением», — сказала судья Ирина Аккуратова, после чего привела заключение экспертов о том, что сумма расходов на реализацию такого проекта должна была превышать государственные субсидии.
В то же время установить порядок расходования средств эксперты не смогли из-за отсутствия в деле бухгалтерских документов. Других подробностей она не привела.
Однако адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов пояснил журналистам, что «экспертиза пришла к выводу, что стоимость реализации такого театрального проекта должна была составить около 260 млн рублей, а с учетом налогов — более 300 млн рублей, в то время как государство за весь период выделило на него лишь 216 млн рублей».
«Таким образом, эксперты пришли к выводу, что “Седьмая студия” сэкономила около 80 млн рублей», — отметил адвокат, подчеркнув, что защита удовлетворена выводами экспертизы.
В свою очередь адвокат бывшего директора департамента Министерства культуры РФ Софьи Апфельбаум, обвиняемой по делу Серебренникова, Ирина Поверинова назвала выводы повторной экспертизы «блестящими». «После выводов экспертизы нет оснований возвращать дело на доследование, хотя прокуратура может отказаться от обвинений», — сказала она. Представители прокуратуры не стали комментировать результаты экспертизы.
Следующее заседание по делу состоится 23 августа, однако из-за отпуска адвоката ожидается перенос на более поздний срок.
Расходы «Седьмой студии»
Как сообщил из Мещанского суда корреспондент ТАСС, повторная экспертиза, проведенная по делу о хищениях в «Седьмой студии», не смогла установить сумму расходов организации из-за отсутствия финансовых документов.
«Не представляется возможным установить общую сумму расходов “Седьмой студии” в связи с отсутствием финансовых и бухгалтерских документов. По той же причине не представляется возможным установить, имели ли место нецелевые расходы», — зачитала выводы экспертизы судья Ирина Аккуратова.
Ранее суд по собственной инициативе приостановил слушания по существу дела и повторно назначил комплексную комиссионную, оценочную, искусствоведческую и финансово-экономическую экспертизу.
Это решение было принято в связи с тем, что результаты предыдущей экспертизы, проведенной на стадии предварительного следствия, вызывали возражения у защиты фигурантов.
Адвокаты обвиняемых считают, что у экспертов не было достаточно данных, чтобы делать выводы, и попросили суд вновь провести экспертизу. По мнению защиты, результаты экспертизы являются ключевыми для рассмотрения дела.